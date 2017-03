Trả tài sản vụ trộm trùm camera nhà sách

(PL)- Sáng 3-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã giao trả tài sản trị giá gần 600 triệu đồng cho chủ nhà sách Hồng Ân (phường An Cư, quận Ninh Kiều). Đây là số tài sản mà công an thu hồi khi khám phá nhanh vụ án vào ngày 15-1.

Như đã thông tin, ngày 15-1, nhà sách Hồng Ân bị trộm đột nhập lấy 100 triệu đồng tiền mặt và nữ trang trị giá khoảng 500 triệu đồng. Kẻ trộm đã dùng bao nylon trùm các camera an ninh khi thực hiện vụ trộm. Sau vài giờ nhận trình báo của nạn nhân, công an bắt giữ Lâm Tấn Lộc (25 tuổi, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều), thủ phạm gây ra vụ trộm, thu hồi toàn bộ tang vật. GIA TUỆ