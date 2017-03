9 bị can được trả tự do, gồm: Lương Văn Trọng (SN 1990), Lương Văn Sang (SN 1989), Lương Văn Hận (SN 1993, là ba anh em ruột), Trương Quang Lâm (SN 1990, cả 4 cùng ngụ xã Nghĩa Trung, Bù Đăng), Đỗ Văn Đại (SN 1991), Lê Văn Huy (SN 1991), Nguyễn Như Tùng (SN 1992), Phan Văn Thương (SN 1989, cả 4 cùng ngụ xã Phú Trung, Bù Gia Mập) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1993, ngụ xã Đồng Tâm, Đồng Phú).



Theo Viện KSND huyện Đồng Phú, qua quá trình điều tra (tổng cộng 31 tháng kể từ ngày khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can và bắt tạm giam - PV) cho đến nay không đủ chứng cứ chứng minh hành vi của 9 bị can trên cấu thành tội “Cướp tài sản; Cướp giật tài sản”. Ngoài việc trả tự do cho 9 bị can, VKSND huyện Đồng Phú cũng yêu cầu UBND xã (nơi các bị can thường trú) tiến hành các thủ tục phục hồi các quyền lợi hợp pháp cho các bị can.







Các bị can được tại ngoại vào tháng 1-2010 cùng gia đình bị can

Như Báo Người Lao Động số ra ngày 22-2-2010, phản ánh: Năm 2008, trên địa bàn huyện Đồng Phú xảy ra một số vụ cướp, giật tài sản. Đến cuối tháng 12-2008, Công an huyện Đồng Phú bắt khẩn cấp 9 bị can trên.Ngày 6-1-2009, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú ra quyết định khởi tố các bị can. Sau hơn một năm bắt tạm giam 9 bị can để tiến hành điều tra, và nhiều lần bị VKSND huyện trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại, đến tháng 1-2010, VKSND huyện Đồng Phú ra quyết định “thay thế biện pháp ngăn chặn” cho về nhà đối với 6 bị can Lâm, Sang, Trọng, Hận, Huy và Đại.Ngay khi được tại ngoại, gia đình 6 bị can trên làm đơn khiếu nại, tố cáo việc Công an huyện Đồng Phú bắt oan và dùng nhục hình trong lúc hỏi cung đối với bị can.Theo kết luận điều tra của Công an huyện Đồng Phú, 9 bị can đã gây ra nhiều vụ cướp, giật tài sản. Tuy nhiên, nhiều vụ án không có bị hại, không có vật chứng!? Cơ quan CSĐT cũng không làm rõ nhiều tình tiết ngoại phạm của các bị can.Đến ngày 30-12-2010, VKSND huyện Đồng Phú cho tại ngoại đối với bị can Tùng, Thương. Một ngày sau cho tại ngoại đối với Hùng.