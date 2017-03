Trà Vinh: Cha vợ tố con rể “lấy vợ trẻ con”

Mới đây, tại Trà Vinh đã xảy ra một vụ án khá oái oăm: Cha vợ đâm đơn tố con rể “quan hệ” lúc cô vợ chỉ mới 15 tuổi khiến con rể bị khởi tố, bắt tạm giam... Điều đáng nói là trước đó, qua mai mối, cặp vợ chồng này đã thuận lòng nhau và được chính cha mẹ hai bên đứng ra tổ chức cưới hỏi đàng hoàng, ăn ở hạnh phúc, có một con chung...

Tổ chức cưới rồi tố con rể

Theo hồ sơ, qua mai mối, gia đình của Nguyễn Hoàng Nam, ngụ ấp Tân An Chợ, Tân An, Càng Long (Trà Vinh), đã đến tìm hiểu và xin cưới cô T. ở huyện Tiểu Cần cho Nam. Sau một thời gian qua lại, hai bên thống nhất chọn ngày 7-5-2006 làm lễ cưới hỏi công khai cho đôi trẻ.

Cưới xong, vợ chồng Nam về sinh sống bên nhà chồng. Được ba tháng, họ dắt díu nhau lên TP.HCM tìm việc làm tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân. Tại đây, cô T. thuê nhà trọ ở huyện Bình Chánh. Hằng tuần, vào thứ Bảy và Chủ nhật, Nam lại đến ở chung với vợ. Đến tháng 2-2007, cô T. mang thai, về sống tại nhà cha mẹ ruột rồi sinh được một bé trai.

Một thời gian sau, vợ chồng Nam nảy sinh mâu thuẫn và không ở chung với nhau nữa. Tháng 10-2008, theo đơn yêu cầu của cha vợ Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long đã khởi tố, bắt tạm giam Nam về tội giao cấu với trẻ em.

Bị gia đình vợ lừa dối?

Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an, căn cứ mức độ phát triển thể chất của cô T. thì độ tuổi của cô tại thời điểm giám định (tháng 6-2008) là 17 năm ba tháng. Như vậy, so với thời điểm tổ chức đám cưới (tháng 5-2006) thì cô T. mới 15 tuổi một tháng 21 ngày. Cạnh đó, nếu so với giấy chứng nhận khai sinh của cô T. (ngày 2-6-1991) thì vào thời điểm tổ chức đám cưới, cô T. chỉ mới 15 tuổi bốn tháng sáu ngày. Vì thế, theo cơ quan điều tra, Nam đã phạm tội giao cấu với trẻ em vì “quan hệ” khi cô T. chưa đủ 16 tuổi.

Tháng 4-2009, TAND huyện Càng Long đã đưa vụ án ra xử sơ thẩm. Tại phiên xử, Nam khai chỉ biết vợ 18 tuổi theo lời của cha mẹ vợ. Phía gia đình Nam cũng khẳng định trong những thước phim đám cưới, đại diện nhà gái còn tuyên bố trước mọi người rằng cô T. đã đủ 18 tuổi, đã trưởng thành rồi. Dù vậy, tòa vẫn tuyên phạt Nam ba năm án treo với thời gian thử thách là năm năm. Sau đó Nam kháng cáo, khẳng định bị gia đình bên vợ lừa dối. Nam viết mình không nhận thức được vào thời điểm “quan hệ” với vợ thì cô T. còn ở độ tuổi trẻ em.

Ngày 23-6 vừa qua, TAND tỉnh Trà Vinh đã đưa vụ án ra xử phúc thẩm. Để kiểm tra tính xác thực của những chứng cứ, nhân chứng do phía bị cáo đưa ra về chuyện gia đình bên vợ lừa dối, tòa đã hoãn xử để điều tra bổ sung. Theo bà Lê Thị Thu Hà, Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Trà Vinh, việc điều tra bổ sung là cần thiết để có cơ sở xử lý đúng người, đúng tội.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ án oái oăm này.

Chính quyền địa phương ở đâu? Khi xử sơ thẩm, TAND huyện Càng Long cho bị cáo được hưởng án treo vì bên cạnh nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, nhân thân tốt..., việc Nam cưới vợ trẻ con cũng có phần lỗi của cha mẹ hai bên là đã đồng tình, ủng hộ, đứng ra tổ chức cưới hỏi. Về lỗi này, cha vợ của Nam đã bị cơ quan điều tra đề nghị UBND xã nơi ông này sinh sống xử phạt hành chính về hành vi tổ chức tảo hôn cho người chưa đủ tuổi kết hôn. Điều đáng nói là trong thực tế, những vụ tảo hôn xảy ra không ít, đặc biệt ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa do người dân thiếu hiểu biết pháp luật. Có những vụ đã được chính quyền địa phương phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhưng cũng có không ít vụ lọt lưới để rồi khi bị phát hiện, người vi phạm đã phải trả giá đắt. Ở vụ án này, nhiều người tiếc rằng giá như lúc gia đình hai bên tổ chức cưới hỏi, cơ quan chức năng kịp thời có mặt ngăn chặn, giải thích pháp luật thì biết đâu Nam đã không phải bị bắt, bị khởi tố, bị ra trước vành móng ngựa như hôm nay...

Tôi đề nghị phạt cả gia đình bên cô gái vì đã ép con bán dâm ở tuổi vị thành niên ( do họ đã nhận tiền của nhà trai) và tất cả những ai liên quan với tội đồng lõa.