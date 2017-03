Trai bản “sắm vai” Công an để… trấn lột

Ngày 9/9, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Than Uyên - Lai Châu) cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp Lường Văn Thủy (18 tuổi), trú tại bản Đốc, xã Khoen On (Than Uyên - Lai Châu) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó vào khoảng 20h ngày 8/9, Thủy cùng Quàng Văn Ước, ở bản Lếch, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La trên đường từ một quán ăn ở bản Đốc, xã Khoen On về thấy 2 xe máy đi trước do Lò Văn Hưởng (13 tuổi) và Lò Văn Toàn (24 tuổi), cùng trú tại bản On, xã Khoen On điều khiển, 2 đối tượng đã đuổi theo và tự giới thiệu là "Công an kiểm tra ma túy" đã cưỡng đoạt 100.000 đồng và 1 điện thoại di động của 2 anh trên.





Theo Đình Thuấn (CAND)