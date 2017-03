Trai làng hỗn chiến kinh hoàng, một người tử vong

Tuy không quen biết nhau, nhưng khi đụng độ trên cùng tuyến đường liên xã đi qua xã Mậu Đức, huyện Con Cuông (Nghệ An), hai nhóm thanh niên đã có màn cãi cọ nhau, sau đó là màn hỗn chiến kinh hoàng trong đêm khuya khiến một người tử vong và nhiều người bị thương nặng.

Vào khoảng 0h20 ngày 5/4, khi nhóm thanh niên gồm Vi Văn Sang (SN 1998), Nguyễn Văn Khởi (SN 1992), Lương Văn Bình (SN 1999), Vi Văn Thuần (SN 1986) đều trú ở bản Na Đười, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông đi xe máy từ hướng thị trấn Con Cuông về đến dốc dài xã Mậu Đức thì gặp một nhóm thanh niên lạ mặt đi trên 2 xe máy, từ hướng xã Mậu Đức ra thị trấn Con Cuông chặn lại, dùng lời lẽ khiêu khích, rồi dùng gậy và thắt lưng tấn công.

Do bị đánh bất ngờ và đánh không lại nên Sang, Khởi, Bình, Thuần bỏ chạy về xã Mậu Đức nhưng bị nhóm thanh niên phóng xe máy đuổi theo. Khi chạy đến cây xăng Giang Nam thì cả 4 người bị nhóm thanh niên lạ mặt đuổi kịp rồi tiếp tục dùng gậy, thắt lưng tấn công. Hậu quả, anh Vi Văn Sang bị sập sọ não gục ngay tại chỗ, anh Thuần và anh Bình bị thương nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Sang được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An nhưng đã tử vong. Còn anh Thuần và anh Bình bị bầm dập khắp người, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An.

Các đối tượng trong vụ án

Nhận tin báo, ngay trong đêm, lực lượng Công an huyện Con Cuông đã nhanh chóng đến hiện trường, thu thập tài liệu, xác minh và rà soát đối tượng. Xác định đây là vụ giết người và gây rối trật tự công cộng đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Con Cuông đã cử điều tra viên Phạm Anh Tuấn - Phó đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH Công an huyện cùng tổ công tác dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đăng Việt - Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông xuống hiện trường. Tuy nhiên, vụ án mạng xảy ra vào đêm khuya, không có nhân chứng (đây là đoạn đường rừng vắng không có người dân sinh sống), ngay sau khi gây án, nhóm thanh niên đã rời khỏi hiện trường nên việc xác minh các đối tượng nghi vấn gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng Công an huyện đã tập trung rà soát, sàng lọc và xác minh các đối tượng “nổi” ở các xã trên địa bàn huyện, khu vực giáp ranh giữa xã Bồng Khê và xã Mậu Đức. Với kinh nghiệm và bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các điều tra viên đã nhận ra sự trùng hợp về thời điểm xảy ra vụ thanh niên đánh nhau trong đêm hôm đó và thời gian rời khỏi địa phương của các đối tượng nghi vấn.

Qua gần 6 tiếng tìm kiếm ở các địa bàn và theo nhận dạng của những người bị hại, đến 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày (ngày 5/4), lực lượng Công an huyện Con Cuông đã điều tra làm rõ các đối tượng và ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Kỳ Anh (SN 1992), Nguyễn Đông Anh (SN 1993), Trần Văn Cường (SN 1995), Lê Thanh Mạnh (SN 1994), đều trú tại thôn Thanh Nam, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, là những đối tượng tham gia trong vụ án.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài Vi Văn Sang bị tử vong do các đối tượng đánh thì Thuần và Bình cũng bị chấn thương nặng về phần mềm.

Hiện, cơ quan Công an đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra xử lý.

Theo CANA