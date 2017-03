Trai làng "hỗn chiến”, một thanh niên bị đâm thủng tim

Vụ án mạng thương tâm nói trên xảy ra tại thôn Bàng (xã Hoàn Trạch - huyện Bố Trạch) tối ngày 6/6. Nạn nhân là em Nguyễn Ngọc Sơn (sinh 1989), là công nhân của Công ty TNHH Sơn Hải, con ông Nguyễn Văn Hoà (sinh 1964, trú tại thôn Bàng, xã Hoàn Trạch). Đối tượng gây ra vụ án mạng là Lưu Văn Thọ (sinh 1987), cùng ở thôn Bàng.

Lúc chúng tôi có mặt cũng là lúc gia đình, bè bạn và bà con lối xóm vừa đã đưa tiễn Sơn về nơi an nghỉ cuối cùng.

Được tận mắt chứng kiến người mẹ vật vã đau đớn và người cha quằn quại bên di ảnh của con khiến chúng tôi không khỏi lệ rơi. Nhìn nỗi đau thương của người bố, chúng tôi có cảm nhận như ông chưa tin con mình đã chết dưới tay của một người bạn trong xóm.

Ông đau lòng kể lại: “Chú ơi, tội nó lắm, đi làm công nhân cho công ty Sơn Hải ở tận Đăklăc, sau khi xã có thông báo cho con em xuất khẩu lao động ở nước ngoài, thấy làm công nhân vất vả nên mới về được gần một tuần để làm thủ tục đi nước ngoài làm ăn, vậy mà…”.

Người mẹ sau khi “tiễn” con đi, không còn đủ sức để ngồi nữa đành nằm giữa nền nhà khóc vì nỗi đau thương quá lớn. Như nén nỗi đau vào lòng người mẹ sẻ chia: “Nuôi con lớn đến từng ni, đáng nhẽ được con đền đáp, phụng dưỡng ai ngờ bọn nớ hắn dâm chết con tui rồi chú ơi...”.

Qua tìm hiểu bà con lối xóm, ai ai cũng thương cảm cho Sơn, bởi “hắn hiền lắm chú ạ, là con đầu nên học hết lớp 10 thì bỏ học vì nhà quá nghèo, chăm lo làm ăn kiếm tiền để giúp đỡ bố mẹ nuôi các em ăn học…”.

Em Phan Đức Hoàn (sinh 1990), là bạn của Sơn cùng đi đám cưới đêm đó, kể lại: Chiều ngày 6/6, Thọ cũng có rủ Sơn tối đến đám cưới của bạn Lương Thị Hòa (cùng xóm) chơi.

Trong lúc uống rượu tại đám cưới, rất đông thanh niên làng ra nhảy. Khoảng gần 10 giờ, trong lúc nhảy, một người bạn tên Chiến có va tay vào tai Sơn, lời qua tiếng lại hai bên xảy ra mâu thuẫn và ẩu đả với nhau, đã được mọi người can ngăn.

Cùng lúc đó, ở ngoài cổng đám cưới, Thọ (là anh em với Chiến) gây gổ, xô xát với Nguyễn Thanh Nam (là em ruột của Sơn). Thấy bạn đòi đánh em, Sơn nhảy vào can ngăn thì bị Thọ rút dao giấu sẵn trong người ra và đâm một nhát vào tim. Sau khi đâm, Thọ rút dao ra rồi chạy trốn.

Sau khi bị đâm, Sơn được Hoàn và một số người bạn chở đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá hiểm nên chết trên đường.

Được biết, gia đình của Thọ cũng đã đến xin lỗi vì “con dại cái mang” và đưa cho gia đình anh Hoà 2 triệu đồng để lo mai táng cho cháu.

Sau khi vụ án xảy ra, công an xã Hoàn Trạch đã báo cáo lên Công an huyện Bố Trạch. Sáng ngày 7/6, Công an tỉnh Quảng Bình cùng với các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Sáng nay 8/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lưu Văn Thọ về tội “Giết người”.

Sau khi điều tra ban đầu, vụ án trên sẽ được chuyển lên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.