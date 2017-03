Trai làng "ngứa mắt" đâm chém người đi đường

Nhóm đối tượng gây án đã bị bắt gồm Đinh Văn Dũng, Phạm Văn Nam, Trương Văn Tường, Nguyễn Hữu Tài, Vũ Văn Lanh và Đinh Lê Hậu.

Trước đó, tối 11/12, tại khu vực thôn Tràng Duệ (xã Lê Lợi, huyện An Dương), lực lượng công an huyện An Dương nhận được tin có một nhóm trai làng đi xe máy nổi máu côn đồ dùng giáo, tuýp sắt vô cớ chặn người đi đường đập phá xe máy và chém trọng thương các nạn nhân dù không có hiềm khích gì. Lực lượng công an vào cuộc bắt gọn Đinh Văn Dũng (18 tuổi, ở thôn Minh Kha, xã Đồng Thái, huyện An Dương), thu giữ xe máy cùng tuýp sắt nhọn đầu.

Tại cơ quan công an, Dũng khai tối 11/12, tụ tập đám trai làng cùng huyện 10 người gồm Phạm Văn Nam (21 tuổi), Trương Văn Tường (17 tuổi), Lê Đại Dương (17 tuổi), Vũ Văn Thái (18 tuổi), Nguyễn Thế Thành (19 tuổi), Nguyễn Hữu Tài (18 tuổi), Nguyễn Trường Lâm (17 tuổi), Vũ Văn Lanh (18 tuổi), Lê Văn Quân (18 tuổi) và Đinh Lê Hậu (18 tuổi) tại cầu Tri Yếu (ở xã Đặng Cương, huyện An Dương). Sau đó, cả đám trai làng này trang bị hung khí lên đường đến xã Nam Sơn (cùng huyện An Dương) để “giúp” một đối tượng tên là Đại “bò” giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác.

Đến nơi, Đại “bò” trang bị thêm cho các nhóm trai làng này một bao tải hung khí. Sau đó, khoảng 30 đối tượng phi xe máy lượn lờ khắp thị trấn An Dương truy tìm đối thủ để xử lí nhưng không gặp nên sau đó giải tán. Nhóm trai làng có Dũng tham gia không biết đi đâu, làm gì liền gọi điện hẹn đám trai làng khác (ở thôn Tràng Duệ) “thích thì ra đánh nhau”.

Liền sau đó, nhóm Dũng kéo nhau đến thôn Tràng Duệ để giao chiến nhưng không gặp đối thủ. Bắt gặp anh Hoàng Văn Hòa (22 tuổi) và anh Phạm Văn Hùng (20 tuổi, cùng ở xã Hồng Phong, huyện An Dương) dựng xe máy bên đường trò chuyện, bọn chúng “ngứa mắt” nổi máu yêng hùng hung hăng lao vào dùng hung khí đập phá hai xe máy. Hai anh Hòa và Hùng quá kinh sợ bỏ lại hai xe máy tháo chạy vào trong làng.

Sau đó ít phút, đám trai làng này lại bắt gặp anh Nguyên Văn Chung (27 tuổi, ở thôn Tràng Duệ) đang đỗ xe máy bên đường liền lao vào chém trọng thương anh Chung và đập nát xe máy...

Hiện, công an huyện An Đương đang ráo riết truy bắt các đối tượng còn lại trong ổ nhóm trai làng vô cớ chém người đi đường trọng thương này.

