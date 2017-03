"Trảm" 2 sĩ quan huyện đội "ăn chặn kỳ nam"

Liên quan vụ Đội công tác liên ngành huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) bảo kê cho hơn 300 phu kỳ nam lên rừng phòng hộ Gộp Ngà (xã Sơn Trung) đào trầm kỳ, rồi ăn chặn số kỳ nam họ đào được, Bộ Tư lệnh Quân khu V đã làm rõ hành vi của 2 thiếu úy (H và C). Ban đầu họ khai được đội liên ngành đưa 220 triệu đồng “bồi dưỡng” nhưng thực tế đây là số tiền họ nhận trực tiếp từ dân trầm kỳ.

Đào rừng phòng hộ Gộp Ngà tìm kỳ nam

Theo nhận định của Bộ Tư lệnh Quân khu V, 2 quân nhân này đã có hành vi khai báo quanh co, không đúng sự thật, gây khó khăn cho công tác điều tra.



Trước đó, khi vụ ăn chặn vỡ lở, Quân khu V chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh xác minh làm rõ, 11 sĩ quan, chiến sĩ của huyện đội đã nộp lại 220 triệu đồng. Theo các quân nhân này khai báo, họ chỉ được bố trí canh gác ở vòng ngoài và được “bồi dưỡng” mỗi người 20 triệu đồng, chứ không chủ mưu bảo kê, ăn chia.



Vụ ăn chặn xảy ra cuối tháng 9-2012, khi rất đông phu kỳ nam đổ về Khánh Sơn mót kỳ nam sau tin đồn có người trúng lớn ở Gộp Ngà. UBND huyện lập đội công tác liên ngành, do công an huyện làm nòng cốt, để ngăn chặn, đẩy phu kỳ nam khỏi địa bàn, tránh nguy cơ phá rừng phòng hộ và phức tạp an ninh trật tự. Tuy nhiên, một số cán bộ chủ chốt trong đội liên ngành lại thỏa thuận bảo kê cho phu trầm lên núi đào kỳ nam, ăn chia 50/50.



Theo các đơn tố cáo của một số phu kỳ nam, số kỳ nam họ đào được tối 26-9 là gần 1,5kg, thời giá khoảng 12-15 tỉ đồng, bị đội liên ngành thu hết, nhưng chỉ được hứa chia có 100 triệu đồng.



Sau khi công an tỉnh vào cuộc, một số cán bộ công an huyện đã nộp lại hơn 1 tỉ đồng. Đầu tháng 4-2013, Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, bắt tạm giam 3 sĩ quan công an huyện về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm: Vũ Anh Trung - Đội trưởng Đội cảnh sát kinh tế và môi trường; Nguyễn Hồng Hà - Đội trưởng Đội CSGT và Trần Lệ Kiên – Phó đội trưởng Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.



Cũng liên quan tới vụ việc, mới đây, trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó giám thị Trại tạm giam công an tỉnh, nguyên Trưởng công an huyện Khánh Sơn cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và đồng phạm Luân Văn Nam (28 tuổi; trú thị trấn Tô Hạp, Khánh Sơn).

Theo V.Tạo (NLĐO)