Trạm bảo vệ rừng biên chế 5 người thì 4 người bị bắt

Nguyên phó trạm quản lý và bảo vệ rừng Cà Nhông, Hồ Tấn Hai bị bắt giam.

Chiều ngày 10-7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với hai cán bộ của Trạm Cà Nhông gồm: Hồ Tấn Hai (nguyên Trạm phó) và Thủy Ngọc Trọng (nhân viên trạm) để điều tra, làm rõ hành vi “nhận hối lộ”. Cơ quan công an cũng tiến hành khám xét nơi ở của Hai và Trọng để thu thập thêm các dữ liệu phục vụ công tác điều tra.

Theo tìm hiểu, Trạm Bảo vệ rừng Cà Nhông có biên chế gồm năm người, được giao bảo vệ 5 tiểu khu rừng với tổng diện tích hơn 4.750 hecta. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ bốn người của trạm này.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã chuyển đổi tội danh của Phạm Phú Cường (trạm trưởng) và Nguyễn Văn Ấn (nhân viên trạm) từ tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng sang tội “nhận hối lộ”.

Đối tượng Thủy Ngọc Trạm (nhân viên Trạm Cà Nhông) cũng bị bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian còn giữ chức vụ, các đối tượng trên đã nhận tiền của Vũ Văn Tam (ngụ Đông Giang, Quảng Nam), một đầu nậu chuyên khai thác gỗ lậu tại rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa để làm “ngơ” cho nhóm này phá rừng.

Cụ thể, mỗi chuyến xe chở gỗ lậu của Tam muốn qua trạm trót lọt phải làm luật 5 triệu đồng/chuyến. Số tiền nhận được, Hai cùng các đối tượng khác chia nhau ăn uống. Riêng đối với Tam, ngoài việc bị khởi tố về tội “vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng”, cơ quan điều tra còn khởi tố bổ sung thêm tội “đưa hối lộ”.

Như PLO thông tin, từ giữa năm 2014, lực lượng chức năng phát hiện nhiều điểm cất giấu gỗ lậu tại rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa và lần ra đường dây chặt phá rừng. Tổng cộng có gần 155m3gỗ tròn cây đứng nguyên khai bị đốn hạ, ước thiệt hại gần 4,3 tỉ đồng. Điều đáng nói, địa điểm tập kết gỗ chỉ cách trạm bảo vệ rừng (nơi các đối tượng trên làm việc) chỉ khoảng 1km.

Hàng trăm thanh gỗ được vận chuyển từ rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa đi tiêu thụ. Ảnh: TT

Tiến hành điều tra, mở rộng chuyên án, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giữ 14 đối tượng liên quan đến đường dây phá rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa.

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND Đà Nẵng mới đây (từ ngày 7 đến 9-7), nhiều đại biểu đã bày tỏ lo ngại về tính chất, quy mô hoạt động của các đối tượng lâm tặc, khiến nhiều diện tích rừng của TP bị chặt trụi. Ông Trần Thọ - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng - đặt câu hỏi, sinh ra kiểm lâm là để bảo vệ rừng nhưng lâm tặc khai thác quy mô lớn, thời gian dài, bài bản thì lực lượng kiểm lâm ở đâu? Ông Thọ yêu cầu xử lý mạnh tay các vụ phá rừng. Trong đó phải xử lý cả cán bộ quản lý để răn đe.