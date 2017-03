Trầm cảm sau sinh, người phụ nữ nhảy cầu tự tử

Thông tin từ Công an xã An Hồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết: Khoảng 20 giờ ngày 16-11, Công an xã An Hồng đã nhận được tin báo cho biết có một phụ nữ nhảy cầu Kiền tự tử. Lực lượng chức năng ngay lập tức đã có mặt và cùng người dân làm công tác tìm kiếm nạn nhân.







Chiếc xe và giấy tờ tùy thân nạn nhân để lại trên cầu. Ảnh: HP

Tại hiện trường, nạn nhân để lại một xe AirBlade trắng cùng các giấy tờ tùy thân. Theo đó, nạn nhân là chị LLT, SN 1992, quê ở thôn An Phong, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Do cầu Kiền cao, nước sông xoáy, sự việc lại xảy ra vào đêm nên công tác tìm kiếm xác nạn nhân rất khó khăn. Sáng 17-11 cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân.