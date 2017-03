Trạm cân Dầu Giây: Bắt quả tang một thanh tra nhận tiền tài xế

Hiện ông Quốc đang bị công an huyện tạm giữ để tiếp tục điều tra. Khu vực ông Quốc bị bắt quả tang đang nhận tiền chính là một trong những con đường mà báo chí đã từng đề cập về việc xe tải hay né trạm cân, chung tiền cho “cò”. Khoảng 19 giờ ngày 2-4, ông Quốc mặc đồ thanh tra giao thông, thuê taxi đến đường Trảng Bom - khu vực xã đồi 61 - An Viễn (huyện Trảng Bom) chặn xe tải, yêu cầu tài xế chung tiền. Tại đây, ông Quốc đã chặn xe tải 43S-5611 yêu cầu tài xế đưa 200.000 đồng và tài xế xe tải 60N-2501 đưa 300.000 đồng thì bị lực lượng tuần tra kiểm soát của Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang.

Thanh tra viên Nguyễn Đình Quốc được thanh tra giao thông Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai “biệt phái” để làm việc tại trạm cân Dầu Giây từ ngày 1-3-2009. Theo quy chế phối hợp kiểm tra tải trọng xe ở trạm cân Dầu Giây giữa Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Đồng Nai, thanh tra giao thông sở được “biệt phái” có nhiệm vụ phối hợp với thanh tra Cục đường bộ tiếp nhận kết quả kiểm tra xe tại trạm cân, xác định mức độ vi phạm của người điều khiển xe để lập biên bản, ra quyết định xử phạt. Quy định hiện hành cho thấy chức năng của thanh tra giao thông cũng không đủ thẩm quyền để chặn xe đang lưu thông.

Ông Nguyễn Thuận Phương - tổng giám đốc Khu Quản lý đường bộ VII (Cục Đường bộ) - nói: “Lãnh đạo khu đã nghe trạm cân Dầu Giây báo cáo toàn bộ sự việc thanh tra Nguyễn Đình Quốc mặc sắc phục, bỏ vị trí đi vào đường huyện chặn xe để vòi vĩnh tiền. Vụ việc đã được báo cáo chính thức cho Cục Đường bộ”.