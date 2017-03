"Trạm chuyển gái gọi" lớn nhất Hà Nội nóng trở lại?

Sau nhiều clip về "trạm chuyển gái gọi" lớn nhất Hà Nội của VietNamNet, lực lượng công an đã tiến hành truy quyét những “bóng hồng” tụ tập chờ khách tại khu vực phố Nguyễn Chí Thanh giao với đường Láng. Tuy nhiên, "chợ tình" chỉ tạm lắng một thời gian rồi lại hoạt động, với nhiều hình thức tinh vi hơn nhằm trốn tránh cơ quan chức năng...



“Làm sao mà dẹp được!"



Trời đứng bóng, tại ngã ba phố Nguyễn Chí Thanh giao với đường Láng, mấy chị bán trà đá ngồi buồn thiu. Chị ngồi chống cằm, chị ngồi tựa cột điện chập chờn ngủ.



Thấy chúng tôi dừng xe uống nước, như đón được khách quý, họ đon đả mời. “Sao vắng khách quá chị? Mọi khi đông lắm mà?”. Sau một thoáng, chị chủ quán ngao ngán: “Độ này các em út bị dẹp, chúng nó không dám tập chung ngồi đây nữa nên cũng vắng khách”.

Gái gọi đang được "điều chuyển" từ quán này sang quán khác trên đường Láng



Quả thật, trước đây tại các quán trà đá ở khu vực này, các “bóng hồng” thường xuyên tụ tập như một "điểm giao dịch" với khách làng chơi, không kể ngày hay đêm. Thậm chí, có khách nam ghé quán uống cốc trà đá cũng được các em xúm lại mời mọc và làm giá.



Chúng tôi lại hỏi chị chủ quán: “Thế dẹp được hết thật à? Không biết giờ các em dạt về đâu?”. Chủ quán nước cười khểnh: “Có mà dẹp! Chúng nó lượn phố rồi, không tụ tập ở đây nữa đâu. Nếu không, chúng nó ngồi trong quán Karaoke hay quán trang điểm nào đó. Có khách thì a lô cho nhau chứ tội gì ngồi phơi hàng ra đây, công an họ để ý”.



Chị tiếp tục câu chuyện: “Làm sao mà dẹp được! Chúng nó không làm nghề này thì còn biết làm gì? Trót rồi mà...”.



Chúng tôi lên xe lượn lờ quanh quẩn khu vực này. Thấy con mắt như đang "soi mói, kiếm tìm" của chúng tôi, một tay xe ôm ngồi ngay đầu đường Nguyễn Chí Thanh hỏi: “Kiếm gái à mấy chú? Các chú không phải dân chơi rồi, lúc này làm sao mà bắt gái dọc đường được?”.



“Ngày trước nhiều lắm cơ mà, sao giờ khó khăn thế?”. Tay xe ôm tỏ vẻ coi thường, đáp lại: “Chỉnh đốn hàng ngũ rồi, nếu muốn thì vào quán karaoke, a lô cái có ngay chứ lang thang ngoài này thì đến... tết Tây cũng chẳng có…”.



Tay xe ôm đá thêm câu nữa: “Chúng nó khôn lắm, ở trọ cũng không ở quanh khu vực này nữa đâu, toàn ở những địa bàn khác để tránh sự kiểm tra của công an phường…”.



Quả đúng như lời chị chủ quán cóc và tay xe ôm nói. Trước đây, bắt đầu khoảng hơn 13h chiều cho đến khuya, lúc nào gái bán dâm cũng lượn lờ tại khu vực này và sẵn sàng chào đón các thượng đế. Sau khi lực lượng công an chức năng làm mạnh tay, gái gọi tại khu vực này không còn công khai, thô thiển hoạt động, mời chào.



Bóng hồng “di động”



Một ngày đầu hè oi ả, “chợ lao động” của gái gọi khu vực Nguyễn Chí Thanh tưởng chừng đã vắng kẻ mua người bán. Nhưng đằng sau vẻ yên ả là một thế giới ngầm của các chân dài cũng sôi động không kém gì trước kia.



Phục kích tại khu vực này, thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp những chiếc xe máy chở 4-5 gái gọi đi "giao hàng". Họ có chung một điểm: trang phục thiếu vải, son phấn loè loẹt, tóc tai xanh đỏ tím vàng và không bao giờ đội mũ bảo hiểm.



Một chiếc Nouvo trắng không biển "kẹp" 4 lao vút qua mặt, chúng tôi đuổi theo. Con Nouvo lao một mạch vào đường Nguyễn Khang và "tút" vào nhà nghỉ M.H. Khoảng 10 phút sau, trên xe chỉ còn 2 bóng hồng, điểm trở về là quán karaoke P.A trên đường Láng. Có nghĩa là, trong 4 gái gọi được chở đến, đã có 2 người vừa "nhận việc", còn 2 phải trở về "điểm tập kết".

Bảo kê chở gái gọi đi "giao"

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ quan sát quán karaoke P.A, có hàng chục “bóng hồng" ra vào tại đây, khách vào “hát” tại quán này cũng khá đông.



Khoảng 14h30, hai chiếc xe ga chở 4 người đàn ông lịch sự dừng xe tại quán karaoke này và lặng lẽ đi vào. Chừng khoảng 15 phút sau, có chiếc xe máy không còn rõ hãng xe, màu sơn lòe loẹt chở 4 “chân dài” đã có mặt…



Đó là ngày, còn ban đêm thì lại càng tấp nập, nhộn nhịp. Từ 22h trở đi là thời điểm các chân dài bận rộn nhất trong ngày, khi mà dân chơi đã tan tiệc rượu và muốn đi giải khuây.



Khi đêm càng về khuya các chân dài bắt đầu lộ diện rõ ràng hơn, tuy nhiên các ả vẫn khá tỉnh táo tránh cặp mắt của lực lượng chức năng. Một đoạn ngắn từ quán karaoke P.T đến quán karaoke P.A trên đường Láng có khá nhiều quán trà đá vỉa hè.



Đây là đoạn "nóng" nhất tại khu vực “chợ tình” này. Gái được chuyển đi chuyển lại khá nhiều từ hai quán karaoke này. Khi có khách vào chơi tại các quán, “xe ôm” sẽ chạy ngược chiều từ quán P.A sang quán P.T, hoặc ngược lại. Trên đoạn đường đi từ 2 quán nói trên, “xe ôm” sẽ lần lượt đón các chân dài ngồi tại các quán trà đá. Khi "đủ hàng" là đi thẳng đến điểm dừng.

Một người bạn sành sỏi về khu vực này cho chúng tôi biết: “Chúng tản ra như thế, không tập chung nhiều chẳng qua để tránh sự để ý của lực lượng chức năng. Hơn nữa làm như vậy sẽ không bị túm cả bầy…”.

Theo Văn Quang (VNN)