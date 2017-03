Trấn áp tội phạm: Tập kích “vòng ngoài” quán Bar 2000

Thực hiện sự chỉ đạo Giám Đốc CATP tăng cường cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự xã hội, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Trung đoàn cảnh sát cơ động triển khai kế hoạch kiểm tra hành chính vào ban đêm trên địa bàn thành phố tại các khu vực phức tạp về an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính bên ngoài khu vực quán Bar 2000

“Mục tiêu” đầu tiên là khu vực bên ngoài quán Bar 2000 trên đường Chợ Lớn (quận 6), nơi vốn được xem là “điểm hẹn” của nhiều thanh thiếu niên về đêm nên tình hình an ninh trật tự khá phức tạp.

Đêm 31/12, của lực lượng liên ngành đã tiến hành tổng kiểm tra hành chính vòng ngoài đã phát hiện và lập biên bản hơn 26 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 13 trường hợp không có GPLX và giấy tờ xe. Đặc biệt, cảnh sát còn phát hiện 1 đối tượng cất giấu 1 túi nilong chứa nhiều viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp.

Trước đó, UBND TP.HCM đã triển khai thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Bước đầu, lãnh đạo công an thành phố nhìn nhận về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố vào dịp cuối năm sẽ có nhiều diễn biến phức tạp đáng lo ngại.

Theo số liệu thống kê được đưa vào phân tích, trong năm 2012 có khoảng 4.700 đối tượng bị bắt giữ thì có đến 1.300 người phạm tội đến từ các tỉnh thành khác. Lãnh đạo công an thành phố phân tích về nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là do khó khăn về kinh tế và lượng lao động phổ thông nhập cư vào quá đông dẫn đến thất nghiệp, không có khả năng tìm việc làm mới. Trong thời gian sống vất vưởng những người này rất dễ sa ngã, bị các đối tượng xấu lôi kéo vào con đường phạm tội.

Liên quan đến các vấn đề về tình hình an ninh trật tự, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nhấn mạnh, TP.HCM và các tỉnh thành khác phải có sự kết hợp chặt chẽ, hợp đồng tác chiến nhịp nhàng. Cần xây dựng cho được thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mục đích chính cần đạt được là đảm bảo an ninh, trật tự và bình yên cho nhân dân ăn tết.

