Trần Duy Hải chết trong trại tạm giam do treo cổ tự sát

Sự việc xảy như sau: 17h ngày 7/8, chị Nguyễn Thị Tú Quyên (28 tuổi, ngụ tại trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) bị hai đối tượng chạy xe môtô giật sợi dây chuyền vàng 18K. Chị Quyên liền tri hô, ngay lúc đó, hai anh Lý Tài và Dương Thành Được liền lấy xe môtô đuổi theo hai tên cướp.

Hai anh Được và Tài truy đuổi được khoảng 500m thì hai đối tượng dừng xe, tên ngồi sau nhảy lên xe buýt lẩn trốn, tên còn lại tiếp tục dùng xe môtô bỏ trốn. Sau đó, cảnh sát tên Phúc đang làm nhiệm vụ ở Trạm cảnh sát giao thông cùng anh Được lập tức nhảy lên xe buýt bắt được tên cướp đưa về Công an thị trấn Cái Tắc làm việc.

Công an thị trấn Cái Tắc đã giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành A. Kết quả điều tra ban đầu, đối tượng bị bắt quả tang là Trần Duy Hải (32 tuổi, ngụ ở đường Nguyễn Trãi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành A đã ra quyết định tạm giữ Trần Duy Hải.

Đến 7h30' ngày 8/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành A tiến hành lấy lời khai của Trần Duy Hải thì đối tượng có biểu hiện lên cơn nghiện ma túy và co giật. Cán bộ điều tra đã đưa Hải trở lại nhà tạm giữ chờ cho qua cơn nghiện mới làm việc (trước đó, Công an huyện Châu Thành A đã thử test, Hải có phản ứng dương tính với chất ma túy).

Đến 14h cùng ngày, điều tra viên liên hệ với cán bộ nhà tạm giữ để đưa đối tượng ra làm việc thì phát hiện Hải đã dùng áo sơ mi dài tay treo cổ trên khung cửa sổ buồng tạm giam để tự sát.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành A phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi đúng theo trình tự pháp luật quy định. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy: Trần Duy Hải chết do treo cổ tự sát.

Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành A cũng đã mời gia đình đối tượng đến chứng kiến khám nghiệm tử thi, giải thích rõ hành vi phạm tội và nguyên nhân dẫn đến cái chết của Hải.

Gia đình thống nhất với kết luận khám nghiệm tử thi của cơ quan công an và thi thể của Trần Duy Hải đã được đưa đi hỏa táng.

