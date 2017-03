Tràn lan bằng lái xe giả

Chưa hết, trong số các vụ việc vi phạm có liên quan, qua công tác TTKS, lực lượng CSGT – Công an tỉnh Thanh Hóa còn phát hiện gần chục trường hợp điều khiển xe ôtô hạng sang, đắt tiền mang biển kiểm soát, giấy đăng ký xe giả.

Về vấn đề trên, trao đổi với PV, Trung tá Lâm Ngọc Thụ, Đội trưởng Đội CSGT đường Hồ Chí Minh, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, việc sử dụng GPLX, đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp đem lại hệ lụy khôn lường. Bởi, nếu không được đào tạo cơ bản kỹ năng, kiến thức pháp luật về Luật Giao thông theo đúng quy trình – tức có GPLX do cơ quan có thẩm quyền cấp, những nguy cơ về vi phạm TTATGT, TNGT trên tuyến luôn tiềm ẩn.

Đáng bàn hơn đối với các trường hợp sử dụng đăng ký xe ôtô giả để điều khiển lưu hành các loại xe hạng sang đắt tiền còn đặt ra mối lo về loại tội phạm mới đó chính là: sử dụng xe ôtô lậu lưu hành trên đường phố. Thực tế cho thấy, thời gian qua, Đội CSGT đường Hồ Chí Minh đã phát hiện bàn giao 7 chiếc xe ôtô vi phạm dạng trên cho cơ quan điều tra thụ lý, làm rõ vụ việc.

Vấn nạn sử dụng GPLX, đăng ký xe giả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay đã và đang đòi hỏi sự nhập cuộc hơn nữa của các ngành, các cấp. Đặc biệt, để tạo sức răn đe, cơ quan điều tra cần nhanh chóng làm rõ những đường dây làm giả số GPLX, đăng ký xe này. Mặt khác, không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thấy được hậu quả khôn lường do sử dụng GPLX, đăng ký xe giả gây ra.





Theo Trần Huy (CAND