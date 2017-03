Trấn lột công nhân, chém người dằn mặt!

Theo thông tin từ Công an huyện Củ Chi (TP.HCM), cơ quan này đang điều tra, xử lý một vụ cố ý gây thương tích vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Mừng (43 tuổi) và anh Nguyễn Hữu Phát (20 tuổi, cháu bà Mừng, cùng ngụ huyện Củ Chi).

Ngang nhiên vào nhà chém người

Theo hồ sơ, chiều 14-8, bà Mừng và Phát đang ở quán cà phê MN của gia đình trên đường số 2 (xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi) thì bất ngờ có hai thanh niên dừng xe máy trước quán. Cả hai xuống xe, vào trong quán quát tháo. Khi bà Mừng vừa hỏi: “Có chuyện gì?” liền bị một người vung dao chém vào người. Bà Mừng hoảng loạn tháo chạy được vài mét thì gục xuống nền đất. Phát nằm trên ghế võng thấy vậy liền định đến đỡ bà Mừng nhưng chưa kịp tiếp cận đã bị hung thủ chém. Lập tức, Phát chụp vội cây gỗ chống trả. Tuy nhiên, Phát cũng bị hai “sát thủ” chém nhiều nhát ở bụng, gây mất nhiều máu. Cạnh đó, anh Nguyễn Trường An (thuê trọ nhà bà Mừng) chứng kiến chạy vào hỗ trợ đã bị hung thủ đâm trúng tay gây thương tích.

Cuộc truy sát chỉ dừng lại khi những người dân lân cận kéo đến can thiệp, đưa ba nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Theo hồ sơ bệnh án, bà Mừng bị chém ở đầu, bụng và tay. Phát bị thương thấu bụng. Sau khi được BV Củ Chi cấp cứu, hai nạn nhân được chuyển đến BV 115 tiếp tục điều trị.

Nạn nhân Phát bị thương tích ở bụng và hiện trường quán cà phê MN nơi xảy ra hỗn chiến. Ảnh: XN

Công an vào cuộc

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Thạnh Tây đã đến hiện trường ghi nhận thông tin, lập hồ sơ ban đầu chuyển đến Công an huyện Củ Chi làm rõ.

Bước đầu công an xác định danh tính hai nghi can xông vào quán cà phê truy sát là Đỗ Văn Hòa (27 tuổi, tự Bé Con, ngụ xã Trung An, Củ Chi) và Long (chưa xác định). Theo đó, Hòa chạy xe máy chở Long đến quán cà phê tìm gặp bà Mừng. Hòa thủ dao bấm, còn Long mang theo dao Thái Lan. Trong khi đánh nhau, Hòa bị Phát kháng cự gây thương tích, phải vứt con dao lại hiện trường.

nạn nhân Nguyễn Thị Mừng trình bày nguyên nhân bị nhóm Hòa “Bé Con” truy sát vì trước đó bà đã ra mặt can thiệp việc Bé Con trấn lột các công nhân. Cụ thể, sáng 14-8, bà Mừng nhìn thấy trước cổng Công ty TNHH Wood Worth VN chuyên sản xuất gỗ, trang trí nội thất (thuộc địa bàn xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi) đọng lại một vũng máu. Bà Mừng dò hỏi thì biết được tối 13-8, có một nam công nhân tên M. bị hai thanh niên (được xác định do Hòa và Long cầm đầu) đánh, gây thương tích. Theo anh M. - một công nhân bị nhóm Bé Con hành hung kể lại khi anh nhận tiền lương thì có người lạ gọi vào số máy điện thoại của anh. Người này xưng là Bé Con và yêu cầu đưa “2 triệu đồng tiền bảo kê” nếu không sẽ khó mà yên ổn đi làm việc nhưng anh không đồng ý. Khoảng 21 giờ 30 ngày 13-8, sau giờ tăng ca anh M. trở về nhà thì bị một nhóm thanh niên đeo khẩu trang che kín mặt đuổi đánh.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ trường hợp anh M. mà rất nhiều công nhân khác của Công ty TNHH Wood Worth VN bị Bé Con và Long gây hấn nếu không chịu nộp tiền bảo kê.

Qua đơn thư tố cáo, công an vào cuộc xác minh và mời Long, Hòa đến làm việc. Chiều 14-8, sau khi rời trụ sở công an, Long và Hòa nghi ngờ bà Mừng đã tố cáo nên cả hai bàn nhau tìm đến quán cà phê MN chém dằn mặt bà Mừng.

Hiện Công an huyện Củ Chi đã đưa những người liên quan đi giám định thương tích để phục vụ công tác điều tra.

XUÂN NGỌC