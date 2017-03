Trang bị súng bắn đạn cao su đa năng cho cảnh sát khu vực

Sau khi được tập huấn, mỗi CSKV được cấp một giấy phép sử dụng súng



Từ ngày 18-4, tất cả CSKV của Công an quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội bắt đầu được trang bị súng bắn đạn cao su đa năng để tăng cường giữ gìn an ninh trật tự. Ngay sau khi được trang bị, Công an quận Hai Bà Trưng đã tiến hành tập huấn sử dụng súng bắn đạn cao su đa năng.Đây là một loại vũ khí mới đã được thử nghiệm và được đánh giá là thuận tiện cho quá trình sử dụng. Việc cho phép CSKV được sử dụng súng bắn đạn cao su đa năng do chính Giám đốc Công an TP Hà Nội ra quyết định. Đơn vị được thực hiện đầu tiên là CSKV Công an quận Hai Bà Trưng.Lý do là các loại công cụ hỗ trợ trước đây đã bộc lộ nhiều nhược điểm, không mang lại hiệu quả cao trong việc khống chế các đối tượng có hành vi vi phạm an ninh trật tự.Buổi bàn giao phương tiện, tập huấn kỹ năng và các tình huống sử dụng súng đa năng cho lực lượng CSKV được các cán bộ Cục Nghiệp vụ - Bộ Công an và Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội trực tiếp giảng dạy.Cùng với việc tập huấn kỹ năng và quy trình sử dụng súng đa năng, lực lượng CSKV được quán triệt các văn bản của Bộ Công an và công an TP Hà Nội về nâng cao lễ tiết, tác phong trong quá trình làm nhiệm vụ.Sau khi được tập huấn, mỗi chiến sĩ cảnh sát được cấp một giấy phép sử dụng súng.