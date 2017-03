Trang bị súng điều hành động mại dâm lớn

Ngày 20-9, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45), Công an TP đã tạm giữ hình sự 6 người để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức, môi giới bán dâm và đánh bạc vừa bị phát hiện bắt giữ tại khách sạn Hải Yến (Công ty TNHH Hải Yến, địa chỉ 552 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng).

Khách sạn Hải Yến, động mại dâm quy mô trá hình

Theo tài liệu điều tra, 21 giờ ngày 18-9, trên 500 cán bộ chiến sĩ Phòng PC45 bất ngờ tiếp cận khách sạn Hải Yến và phát hiện 8 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm và chuẩn bị mua bán dâm tại 8 phòng thuộc tầng 1, tầng 3 và tầng 4.



Tại phòng 404, lực lượng công an phát hiện 4 đối tượng đang đánh tá lả, trong đó có Đỗ Mạnh Đàn (SN 1951, Giám đốc Công ty TNHH Hải Yến và cũng là chủ khách sạn Hải Yến); Bùi Xuân Trượng (SN 1964); Bùi Văn Đoan (SN 1955) và Hoàng Xuân Việt (SN 1947). Tại đây công an thu giữ tại đây 2 bộ bài tú lơ khơ và gần 10 triệu đồng.



Tiến hành khám xét phòng ở số 208 của chủ khách sạn Đỗ Mạnh Đàn, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 3 khẩu súng và 100 viên đạn hạt nhựa.

Ông chủ khách sạn Đỗ Mạnh Đàn



Bước đầu, các đối tượng khai nhận, vào 18 giờ cùng ngày, Đàn, Trượng, Đoan và Việt gặp nhau tại khách sạn, sau đó lên phòng 404 ngồi chơi và rủ nhau đánh bạc. Khi phát hiện lực lượng công an, các con bạc đã chốt cửa không mở và tẩu tán tang vật nhưng không thoát.



Ngoài số khách mua dâm, gái bán dâm và các con bạc, lực lượng công còn bắt giữ nhân viên quản lý, điều hành các hoạt động massage, mua bán dâm tại tầng 1 và tầng 3 là Nguyễn Thị Phương (SN 1984, ở Tiền Giang) và Phan Thị Mười (SN 1983, ở An Giang).



Phương và Mười khai nhận từ tháng 2-2013, mỗi khi có khách massage hoặc mua dâm, các đối tượng có nhiệm vụ sang quầy lễ tân của khách sạn lấy phòng và điều nhân viên massage ra bán dâm. Mỗi lần khách mua dâm, các đối tượng thu của khách 500 ngàn đồng tiền mua dâm, trong đó 200 ngàn đồng tiền phòng khách sạn, 120 - 200 đồng tiền vé massage.



Lực lượng công an xác định từ tầng 1 đến 4 khách sạn Hải Yến được sử dụng làm dịch vụ massage trá hình để tổ chức mại dâm. Thủ đoạn hoạt động theo phương thức quản lý khép kín, giao cho các “má mì” quản lý, điều hành từng tầng.



Được biết, trước đó vào ngày 14-10-2012, cũng tại khách sạn Hải Yến, do mâu thuẫn, Đặng Thị Thủy (tức Tú, SN 1987, quê ở thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), nữ nhân viên massage tại đây đã dùng dao đâm chết bảo vệ khách sạn này là Vũ Xuân Hưng (SN 1977, ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).



Nguyên nhân do khi Thủy đến làm nhân viên massage, Hưng đã tán tỉnh và yêu cầu Thủy không được "quan hệ" với khách massage ngoài giờ làm việc. Khi Thủy phản ứng, Hưng đã đuổi đánh Thủy. Nữ nhân viên massage này đã vơ dao gọt hoa quả trên bàn đâm Hưng thiệt mạng.





Theo Tr.Đức (NLĐO)