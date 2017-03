Trắng đêm truy bắt nhóm cướp ôtô táo tợn

24h ngày 2/7, một thanh niên hốt hoảng chạy đến Trạm Cảnh sát Kim Anh thuộc Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) trình báo. Anh tên là Nguyễn Văn Trung, 25 tuổi, trú tại TP Thanh Hóa (Thanh Hóa), lái xe hãng taxi Bắc Trung Nam đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo lời khai của anh Trung, tối 2/7, có 2 thanh niên trông khá lịch sự, mang theo túi xách thuê anh chở từ TP Thanh Hóa ra sân bay Nội Bài để kịp chuyến bay.

Trên đường đi, các đối tượng tỏ vẻ rất thân thiện. Lúc đến Hà Nội, một đối tượng nói với anh Trung là đường Hà Nội chật và khó đi, anh ta thông thạo nên sẽ đổi lái thay một đoạn.

Đến đoạn quốc lộ 2 thuộc thôn Thạch Lỗi (Thanh Xuân, Sóc Sơn), đối tượng lái xe bảo anh Trung xuống mua hộ chai nước. Khi anh Trung thật thà xuống xe, vào một cửa hàng giải khát bên đường thì các đối tượng phóng chiếc xe ôtô Innova BKS 36M-8958 của anh chạy mất...

Sau khi nhận được tin báo của bị hại, Thượng tá Trần Quang Huy, Trưởng Công an huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo toàn bộ các CBCS trong ca trực, mà chủ công là Đội CSĐT tội phạm về TTXH tiến hành truy xét theo các dấu vết nóng.

Theo lời khai của bị hại và những nhân chứng thu thập được, cơ quan Công an nhanh chóng xác định các đối tượng gây án đã cho xe ôtô chạy về theo hướng Vĩnh Phúc. Vì vậy, Thượng tá Huy đã điện thoại trực tiếp cho Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị phối hợp.

Vào thời điểm này, Phòng PC 45 Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tập trung điều tra, truy bắt 2 đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc về tội cướp tài sản (cướp ôtô). Đó là Nguyễn Tuấn Phương, 28 tuổi, trú tại thị trấn Thanh Lãng (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) có lệnh truy nã của Quân khu 2 Bộ Quốc phòng và Nhâm Văn Tuấn, 25 tuổi, trú tại thị trấn Yên Lạc (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) bị Công an tỉnh Hòa Bình truy nã ngày 16/6/2010. Chính vì thế, thông qua mô tả của bị hại, các anh và Công an huyện Sóc Sơn đã nhận định 2 đối tượng vừa gây ra vụ chiếm đoạt ôtô của anh Trung chính là Tuấn và Phương.

Một tổ công tác của Công an huyện Sóc Sơn do Thượng tá Trần Quang Huy trực tiếp chỉ huy đến phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc triển khai lực lượng truy bắt. Đến 2h ngày 3/7, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng truy bắt đã xác định chiếc xe nói trên đang ở khu vực huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc). Các tổ công tác chia thành nhiều chốt, chặn tất cả các ngả đường mà chiếc xe trên có thể bỏ trốn.

2h15, qua ánh đèn pha ôtô, lực lượng truy bắt phát hiện chiếc xe Innova của anh Trung đang từ địa phận xã Liên Châu (Yên Lạc) vòng lên đê tả sông Hồng. Lúc này, các đối tượng cũng phát hiện lực lượng Công an, chúng vòng xe chạy ngược lại về phía Hà Nội với tốc độ kinh hoàng (khoảng 140km/h). Mặc dù vậy, các xe ôtô của lực lượng Công an vẫn nỗ lực bám sát xe của bọn chúng.

Biết bị bám đuổi sát sao, khi chạy đến địa phận xã Nguyệt Đức (Yên Lạc), các đối tượng phạm tội cho xe rẽ vào trong làng. Đến khu vực cánh đồng, chúng bỏ xe ôtô, rồi chạy trốn vào bóng đêm.

Không để bọn chúng trốn thoát, ngay lập tức, Thượng tá Nguyễn Văn Việt điện thoại cho Công an huyện Yên Lạc, huy động toàn bộ các CBCS trong ca trực, Công an xã và dân quân tự vệ xã Nguyệt Đức tiến hành bao vây, rà soát khu vực nghi các đối tượng đang lẩn trốn. Vì lúc này đang diễn ra trận bóng đá giữa Uruguay- Ghana nên có rất nhiều người dân, đa phần là đàn ông trong xã Nguyệt Đức đang thức xem bóng đá. Thế là, lực lượng truy bắt đã có sáng kiến, lên truyền thanh xã phát đi thông tin, hiện đang có 2 tên tội phạm lẩn trốn trong làng, đề nghị bà con phối hợp truy bắt bọn chúng.

Nghe thông tin trên loa, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, hàng trăm người dân của xã Nguyệt Đức đã đổ ra đường truy bắt tội phạm. Đến khoảng 3h, lực lượng Công an đã phát hiện một thanh niên đang núp trong một bụi cây lúp xúp ven tường rào của Trường THCS Nguyệt Đức. Tại trụ sở Công an xã, đối tượng khai chính là Nhâm Văn Tuấn và thừa nhận cùng với Nguyễn Tuấn Phương vừa gây ra vụ chiếm đoạt xe ôtô nói trên.

Theo lời Tuấn khai, từ khi trốn truy nã đến nay, y đã cấu kết với Phương chiêu nạp thêm một số đối tượng khác (trong đó có 1 đối tượng nữ) gây ra 7 vụ cướp ôtô trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố (Hà Nội, Yên Bái, Hà Giang). Thủ đoạn của chúng là giả vờ thuê xe, trên đường đi, đến đoạn vắng, dùng dao khống chế lái xe, rồi còng tay bị hại bằng còng số 8, dán băng dính bịt miệng, đẩy xuống đường, cướp xe ôtô.

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan.



Theo T.Hòa - N.Bình (CAND)