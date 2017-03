Trang Trần được tại ngoại sau 5 ngày tạm giữ hình sự

Ngày 2-3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết hiện cơ quan này đã cho tại ngoại đối với người mẫu, diễn viên Trang Trần (tên thật là Trần Thị Trang, 30 tuổi), ngụ ở Phạm Ngũ Lão, quận 1 (TP HCM) sau 5 ngày tạm giữ hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ.

Lý do thả Trang Trần được Công an quận Hoàn Kiếm cho hay trong thời gian tạm giữ 5 ngày tại Công an quận Hoàn Kiếm, Trang Trần đã thật sự ăn năn hối lỗi về hành động của mình đối với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ rạng sáng ngày 27-2.

Bản kiểm điểm Trang Trần viết xin lỗi lực lượng chức năng, người hâm mộ.

Hành động của Trang Trần không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an nình trật tự, đồng thời đã thành khẩn kiểm điểm, xin lỗi lực lượng chức năng và người hâm mộ. Một lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm khẳng định việc Trang Trần được tại ngoại do gia đình Trang Trần có đơn bảo lãnh.

Trước đó vào rạng sáng 27-2, Công an phường Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong khi làm nhiệm thì phát hiện chiếc xe taxi đi trên phố Đào Duy Từ vi phạm nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Khi lực lượng chức năng tra giấy tờ lái xe taxi, Trần Thị Trang ngồi trên xe taxi bước xuống và có những lời lẽ lăng mạ lực lượng chức năng. Tiếp đó Trang Trần còn có những hành vi phản ứng thiếu văn hóa, bất hợp tác chống đối lực lượng chức năng.

Ngay sau đó Trang Trần bị lực lượng chức năng yêu cầu về trụ sở phường giải quyết. Tại cơ quan công an ngày 1-3, Trần Thị Trang đã viết kiểm điểm công khai xin lỗi lực lượng chức năng, người hâm mộ đồng thời đã tỏ rõ thái độ ân hận về hành vi của mình.

“Vì uống quá nhiều rượu nên tôi đã không làm chủ được bản thân. Tôi đã xuống xe chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, dùng tay tát một đồng chí tự quản. Khi bị cưỡng chế tôi đã chửi bới, chống lại lực lượng làm nhiệm vụ. Nay tôi đã tỉnh táo, tôi nhận thấy hành vi của mình là sai trái. Tôi rất ân hận vì những hành động mất kiểm soát của mình.

Tôi thực lòng muốn gặp tất cả các anh, các chú lực lượng phường Hàng Buồm để xin lỗi từng người. Hơn nữa, tôi xin lỗi tất cả các cán bộ, lực lượng trong ngành đã phải nghe thấy những lời khó nghe của mình. Tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ tôi, vì tôi đã tự làm xấu đi con người mình. Qua đây, tôi mong tất cả chúng ta hạn chế uống bia rượu say xỉn sẽ gây ra nhiều điều không tốt ảnh hưởng đến xã hội. Tôi mong mọi người bỏ qua và cho tôi được làm lại”, trích bản kiểm điểm của Trang Trần viết hôm 3-1.