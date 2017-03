Tranh bán thịt heo, đâm chết đồng nghiệp

Ngày 17-1, Cơ quan điều tra Công an huyện Bến Lức - Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, tống đạt lệnh tạm giam Phạm Ngọc Chong (SN 1979, ngụ ấp 1, xã Long An, huyện Cần Giuộc) về hành vi giết người.

Hồi 16 giờ ngày 16-1, anh Nguyễn Trung Quốc (SN 1973, ngụ cùng ấp, bà con họ với anh Chong) ngồi bán ở sạp thịt heo ở chợ thuộc khu phố 8, thị trấn Bến Lức.

Do tính tình vui vẻ, thịt tươi, giá rẻ hơn nên khách mua của anh Quốc nhiều hơn còn sạp của Chong thì vắng hoe.

Bán ế lại nhìn thấy gương mặt phấn khởi của Quốc làm Chong cảm thấy bực tức. Chờ khách đi hết, Chong gây sự với Quốc, hai bên cự cãi lớn tiếng nhưng được người dân gần đó can ngăn.

Một lúc sau mâu thuẫn lại tiếp diễn. Chong cầm con dao trên sạp thịt chạy sang đâm thẳng vào ngực anh Quốc. Do vết thương trúng ngay tim làm nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Dù được mọi người đưa cấp cứu nhưng anh Quốc tử vong. Chong bị bắt giữ và giao cho công an huyện





Theo H. Minh (NLĐO)