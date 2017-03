Tranh cãi gay cấn quanh chiếc xe buýt

Sáng qua (13-8), tại buổi làm việc với Sở GTVT, ông Nguyễn Minh Hoàng - Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP khẳng định: Năm 2009, ngân sách TP sẽ không tiếp tục tăng mức trợ giá cho hoạt động xe buýt.

Tốn tiền, hiệu quả chưa cao

Mở đầu cuộc họp, ông Nguyễn Minh Hoàng nêu, trong những năm qua, ngân sách TP trợ giá cho xe buýt liên tục tăng từ 400 đến trên 500 tỷ đồng và dự kiến năm 2008 là 643 tỷ đồng nhưng hiệu quả của xe buýt vẫn chưa cao (chỉ có 5% số người dân đi lại sử dụng xe buýt). “Tổng chi như vậy bằng tổng thu cho ngân sách của một số tỉnh mà hiệu quả không cao là điều không thể chấp nhận được!” - ông Hoàng nói.

Đến đây, ông Dương Hồng Thanh - Phó Giám đốc Sở GTVT đối đáp ông Hoàng: “Đến nay chưa có quyết định nào về việc chi hơn 640 tỷ đồng cho xe buýt năm 2008 mà chỉ mới có quyết định của UBND TP chi 450 tỷ đồng thôi và đến tháng 9 này coi như là hết tiền chi cho xe buýt”. Ông Hoàng “chỉnh” ngay: “Tôi nói 643 tỷ đồng là dự kiến và tại chính báo cáo của Sở gửi Ban Kinh tế-Ngân sách phục vụ cuộc họp này, Sở kiến nghị ban xem xét, duyệt điều chỉnh kế hoạch trợ giá xe buýt cả năm 2008 là 643 tỷ đồng...”.

Để chứng minh cho hiệu quả hoạt động của xe buýt, Sở GTVT đưa ra các con số về lượng khách đi xe buýt tăng liên tục và tỷ lệ trợ giá trên chi phí giảm dần, đến nay còn dưới 50%... Tuy nhiên, nhiều đại biểu HĐND TP tham dự họp chứng minh ngược lại, tiền tăng liên tục nhưng người đi xe buýt vẫn không tăng, ùn tắc giao thông có góp phần của xe buýt, ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng.

Theo ông Thanh, để giải quyết hoạt động của xe buýt, mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội thì một mình Sở GTVT không thể làm nổi.

“Khách đi xe buýt bị coi thường”

Ông Lê Trung Tính - Trưởng phòng Quản lý vận tải-công nghiệp thừa nhận chất lượng hoạt động của xe buýt vẫn còn bị dân phê phán từ thái độ của tiếp viên, lái xe đến việc dừng đỗ xe không đúng trạm. Tình trạng xe buýt chạy ẩu, dàn hàng ngang trên đường, nhất là tại các giao lộ, gây mất an toàn... vẫn còn xảy ra. Đặc biệt, trong sáu tháng đầu năm 2008, Sở phải điều chỉnh 65 tuyến do ảnh hưởng của 21 công trình đào đường dẫn đến khả năng thu hút khách bị thuyên giảm. Theo ông Thanh, có đến 66% ý kiến người dân được tham khảo than phiền về xe buýt chạy không đúng giờ.

Dời trạm, Sở cũng chẳng thèm báo cho dân!

Theo ông Nguyễn Minh Hoàng, những vấn đề trên đã được nêu ra từ nhiều năm qua nhưng Sở GTVT không có giải pháp khắc phục và tình hình ngày càng “nặng” thêm. Ông Hoàng dẫn chứng, khi có rào chắn đào đường tại nhiều điểm trùng với trạm dừng, nhà chờ xe buýt, Sở đã không có thông báo việc dời trạm như thế nào để dân biết. Xe buýt thì dựa vào việc dừng lại trên đường hẹp dẫn đến ùn tắc, dễ bị phạt nên bỏ, không đón khách. Hoặc khách đã mua vé tháng nhưng khi lên xe vẫn bị tiếp viên yêu cầu phải cầm một vé lẻ trên tay. “Việc làm này là thiếu tôn trọng hành khách. Người ta đã có vé tháng rồi còn phải cầm vé lẻ để chứng minh làm gì?” - ông Hoàng hỏi.

Ông Thanh trả lời việc in vé lẻ là do doanh nghiệp tự in, phát hành nhằm phân biệt, thống kê được số người đi vé lượt và vé tháng, Sở không biết việc này. Ông Hoàng “bồi’ tiếp: Sở không biết việc doanh nghiệp “kiểm soát” bằng biện pháp thiếu tôn trọng hành khách như trên chứng tỏ Sở chưa làm tròn trách nhiệm quản lý nhà nước.

Chậm chạp, thêm gánh ngân sách

Theo ông Huỳnh Công Hùng - Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách, từ tháng 5-2008, UBND TP đã cho phép được quảng cáo trên xe buýt nhưng đến nay Sở GTVT mới làm thí điểm trên xe của Công ty Xe khách Sài Gòn là quá chậm. Ông Nguyễn Ngọc Giao - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng giải thích việc quảng cáo bên trong xe buýt bị cả nhà xe và đơn vị quảng cáo chê, còn quảng cáo bên thành xe buýt thì hiện còn đang thí điểm để hình thành cơ chế, chính sách. Ông Hoàng cho rằng Sở GTVT cần đẩy nhanh tốc độ quảng cáo bên thành xe buýt hơn và mở rộng cho xe của mọi thành phần tham gia để giảm chi từ ngân sách.

Bộc lộ ý: Cấm xe cá nhân, dồn khách lên buýt?

Tại buổi làm việc, nhiều đại biểu cho rằng Sở GTVT cần làm ngay những việc mà UBND TP đã chỉ ra để giảm chi nhưng thu hút, tăng thêm khách đi xe buýt như điều chỉnh lại luồng tuyến xe buýt cho hợp lý, thời gian giãn cách giữa các chuyến ở giờ cao điểm và thấp điểm...

Theo Sở GTVT, để xe buýt phát triển thì phải có đề án hạn chế xe cá nhân. Ông Nguyễn Minh Hoàng yêu cầu Sở GTVT nên tiếp tục nghiên cứu dự thảo đề án này nhưng không được đưa ra các biện pháp hành chính để cấm xe cá nhân như cấm đi vào TP, dừng đăng ký xe mới... mà cần nghiên cứu kỹ lưỡng các biện pháp kinh tế, tài chính.