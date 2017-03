Tranh chấp điểm bán hoa tết, một thanh niên bị bắn chết

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 1h45' sáng ngày 7/2, trên đoạn đường gần chân cầu Cửa Tiền, thuộc khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An). Vào thời điểm trên, khi người dân đang say ngủ bỗng bị đánh thức bởi 3 tiếng súng nổ.

Người dân mở cửa ra xem thì phát hiện một nam thanh niên nằm bất động giữa đường. Ngay sau đó, nam thanh niên đã được một nhóm người lạ chở đi khỏi hiện trường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, đây là vụ án mạng liên quan đến một vụ hỗn chiến do tranh chấp địa điểm bán hoa Tết. Nam thanh niên bị bắn trú phường Đội Cung, TP Vinh.



Sáng ngày 9/2/2013, Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó Trưởng Công an TP Vinh cho biết, vụ việc nói trên là có thật. Cơ quan công an thành phố Vinh đã vào cuộc điều tra, bước đầu bắt được 6 đối tượng. Công an TP Vinh đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho PC 45 Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.

Theo Nguyễn Phê - Ngọc Tú (Dân trí)