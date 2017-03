Tranh chấp nhà, một phụ nữ bị bỏng xăng

Ông Phạm Dũng Sỹ, Trưởng Công an xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), ngày 11-8 cho biết Công an huyện Nghi Lộc đang phối hợp công an xã điều tra làm rõ nghi án đổ xăng đốt làm một phụ nữ bị bỏng nặng.

Chiều 10-8, người dân xóm 13, xã Nghi Phong nghe tiếng cãi nhau rồi tiếng la hét, kêu cứu từ sân ngôi nhà hai tầng của anh Nguyễn Văn Dương (50 tuổi) vừa mới qua đời.

Khi mọi người chạy đến thì nhìn thấy chị Phạm Thị Thủy (em dâu anh Dương) đang bị lửa cháy khắp người. Mọi người liền dập lửa và đưa chị Thủy đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết anh Dương là con trai thứ tư trong một gia đình có sáu anh chị em. Anh Dương chưa lập gia đình và vừa xây xong căn nhà hai tầng trị giá khoảng 1 tỉ đồng. Cách đây hơn ba tháng, anh Dương đột ngột tử vong. Sau khi anh Dương qua đời, anh Nguyễn Văn Lễ (em trai của anh Dương) đưa vợ con dọn đến nhà anh Dương và lập bàn thờ thờ phụng anh Dương.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ án tại sân nhà anh Nguyễn Văn Dương. Ảnh: Đ.LAM

Tuy nhiên, một số anh em trong gia đình không đồng ý mà quyết liệt đòi phải phân chia di sản thừa kế là căn nhà của anh Dương. Chiều 10-8, chị Thủy cùng một chị dâu khác cùng các con kéo đến đòi vợ chồng anh Lễ chia di sản. Đáp lại, anh Lễ một mực từ chối và cho biết trước khi anh trai mất thì anh đã chấp thuận bán căn nhà này cho vợ chồng Lễ với giá 600 triệu đồng. Qua đó, vợ chồng anh Lễ đã đưa trước cho anh Dương được 100 triệu đồng.

Nghe vậy, chị Thủy cùng những người đi theo phản ứng, la ó rồi huy động người gỡ cửa nhà, lấy đồ đạc trong nhà. Trong lúc hai bên mâu thuẫn giằng co nhau, một người đã châm lửa đốt xăng khiến chị Thủy bị cháy, bỏng.

Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.