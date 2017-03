Tránh cửa xe ô tô mở bất ngờ, chồng nhìn vợ chết thảm

Hiện trường vụ tai nạn





Anh Tuấn ngồi bần thần trước cái chết của vợ







Em gái Tuấn khóc trước tai nạn của vợ chồng anh trai



Theo N. Sỹ- X. Danh (NLĐO)



Thông tin ban đầu, vào thời điểm, trên xe ô tô BKS 51D- 005.62 do tài xế Lộc Văn Quang (SN 1989, quê Thái Nguyên) lưu thông trên đường Âu Cơ theo hướng quận 11 về quận Tân Bình, đến số nhà 878 thì dừng bên lề.Cùng lúc đó, xe máy BKS 55 P4- 7733 do anh Trần Quốc Tuấn (SN 1973, quê Nam Định) chở theo vợ Trần Thị Thanh Huyền (SN 1977) lưu thông cùng chiều. Do tài xế Quang thiếu quan sát, mở cửa ca bin bất ngờ khiến anh Tuấn phải lách tay lái sang trái để tránh.Khi anh Tuấn vừa lách ra thì có một xe tải lưu thông cùng chiều chạy đúng luật (sau tai nạn đã rời khỏi hiện trường) lao tới nên xảy ra va chạm.Cú va chạm khiến xe máy cùng hai vợ chồng anh Tuấn cùng ngã xuống đường, Không may, đầu chị Huyền đập mạnh vào mặt đường tử vong tại chỗ; anh Tuấn cũng bị đập đầu xuống đường, tinh thần hoảng loạn, được chuyển đi Bệnh viện đa Khoa quận Tân Phú điều trị.Công an Quận Tân Phú đã có mặt xử lý vụ việc, phân luồng điều tiết giao thông.Nhận được hung tin, em gái anh Tuấn đến hiện trường khóc thảm thiết khiến ai cũng đau lòng.Người này cho biết, sau khi chị Huyền tử nạn, anh Tuấn bần thần người như mất hồn, gặp em gái cũng không nhớ là ai.Được biết, anh Tuấn và chị Huyền từ quê Nam Định vào Sài Gòn kiếm sống, hiện có 2 đứa con nhỏ. Trưa cùng ngày, hai vợ chồng chở nhau đi lấy hàng về bán Tết thì gặp nạn.Theo một số người dân, tuyến đường Âu Cơ đoạn qua khu vực này rất chật hẹp. Vậy mà nhiều xe ô tô thường xuyên dừng đậu bên lề gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nhiều tai nạn khó lường.Đến 16 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải quyết xong, giao thông qua khu vực bình thường trở lại.