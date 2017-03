Tranh giành bạn gái, người bị thương, kẻ ngồi tù

Ngày 3/11, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Văn Tuấn (SN 1993, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận Tân Bình) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích”.



Nạn nhân là anh Võ Minh Hùng (SN 1991, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) là công nhân may cơ sở may số 801/19 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình (TP.HCM). Hiện 2 đồng phạm của Tuấn là Công và Linh (chưa rõ lai lịch) đã bỏ trốn, công an đang truy xét.



Trước đó, Tuấn và Công đến nơi làm việc của chị Nguyễn Thị Kim Yến (SN 1991, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, là công nhân may cơ sở trên) và một số công nhân khác để nói chuyện. Nghe được tin Tuấn đang “tỏ tình” với người mình thương thầm nhớ trộm, Hùng đã nhắn tin vào máy của Yến với nội dung đe dọa là sẽ đánh Tuấn.



Yến liền đưa tin nhắn cho Tuấn đọc, Tuấn xem xong không nói gì mà tự bỏ ra về và gọi 2 người bạn là Công và Linh cầm mã tấu tự chế đi kiếm Hùng. Vừa rời khỏi nhà của Yến, Tuấn lại nhận được tin là Hùng đang cầm kéo đi tìm Tuấn. Sợ mất sĩ diện trước mặt bạn gái, Tuấn quyết định tìm bằng được Hùng để "nói chuyện".



Đến tại cơ sở may số 801/19 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, vừa nhìn thấy Hùng, Tuấn cầm mã tấu xông vào chém Hùng 3 nhát. Nhát đầu tiên Hùng tránh được nhưng 2 nhát tiếp theo làm Hùng bị gục ngã tại chỗ. Rất may người dân phát hiện đưa Hùng đi cấp cứu kịp thời. Gây án xong Công và Linh bỏ trốn.



Qua truy xét, Công an phường 10 đã bắt được Đặng Văn Tuấn khi y chưa kịp trốn khỏi địa bàn. Xét thấy vụ án có tính chất nghiêm trọng, Công an quận 10 đã chuyển hồ sơ, tang vật và đối tượng cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thụ lý điều tra.





Theo Q.M (VTC News)