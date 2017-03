Tranh luận WorldCup rồi giết luôn đồng nghiệp

Ngày 25/6, nguồn tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang cho hay, nghi can Đặng Văn Bình (1975, ngụ huyện Cai Lậy) đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 16h50’ ngày 24/6, anh Trần Văn Chiến (1968, ngụ xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) neo đậu ghe tải chở gạo tại bến sông thuộc ấp An Thiện, xã An Cư, Huyện Cái Bè, Tiền Giang.

Trên ghe, anh Chiến có thuê 2 người làm công việc bốc vác là Đặng Văn Bình và Nguyễn Hữu Thêm (1978, cùng ngụ huyện Cai Lậy). Do tranh luận về chuyện bóng đá World Cup đang diễn ra, sẵn có rượu trong người, Bình và Thêm đã nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí xô xát ngay trên ghe chở gạo.

Khoảng 5 phút sau, Bình dùng dao Thái Lan đâm vào người Thêm gây thương tích sau đó bỏ trốn. Thêm được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cái Bè cấp cứu và chết tại đây.

Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân chết do mất máu cấp, vết thương xuyên thấu ngực thủng tâm thất phải tim.

Khoảng 6h30’ ngày 25/6, biết không thể trốn thoát, Bình đến Công an xã Long Khánh, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đầu thú.

Hiện cơ quan CSĐT công an huyện Cai Lậy đang lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho công an huyện Cái Bè thụ lý theo thẩm quyền.

Theo Minh Phương (VNN)