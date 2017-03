Tránh nắng trước đầu xe buýt, bị cán chết

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 15-2, tại bến xe buýt quận 8 (trên tỉnh lộ 50, phường 5, quận 8 – TPHCM).



Thời điểm trên, tài xế Tạ Đình Nhần (SN 1954, ngụ phường 4, quận 8) nổ máy xe buýt biển số 53N-4109, tuyến số 59 (Bến xe quận 8 - Ngã tư Ga) để chuẩn bị rời bến.



Lúc này trời khá nắng nên một thanh niên trên chưa rõ danh tính (trên 20 tuổi) bước tới trước đầu xe ngồi tránh nắng.



Do không biết việc này, tài xế Nhần cho xe rời bến và bánh trước bên phải của xe cán qua người thanh niên khiến nạn nhân chết tại chỗ.



Đội CSGT-TT PƯN Công an quận 8 đã tới ghi nhận hiện trường, điều tra vụ việc cũng như nhân thân nạn nhân.



Theo B. An (NLĐO)