Tranh trả tiền cơm, dùng súng K54 dọa giết người

Trao đổi với phóng viên ngày 12/8, Thượng tá Đỗ Minh Tân - Phó trưởng Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cho biết, cơ quan này vừa có kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Vũ Mạnh Sơn (38 tuổi), trú ở ngõ 259 phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, về tội tàng trữ sử dụng vũ khí trái phép.



Trước đó, Sơn đi trên xe khách mang biển kiểm soát tạm T60-061.00 từ Đồng Nai ra Hà Nội. Đến chiều 24/3, tài xế Nguyễn Hồng Chung, trú ở ở xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc dừng xe ăn uống tại quán cơm Mười Lượm bên đường QL1A dưới chân đèo Cù Mông ở thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu.



Do tranh nhau trả tiền cơm, Sơn rút khẩu súng K54 cất giấu sau lưng ra đe dọa tính mạng anh Chung. Khi anh Chung kêu la cầu cứu, Sơn cầm súng chạy lên núi lẩn trốn, nhưng đã bị người dân truy đuổi, vây bắt và thu giữ tang vật.

Được biết, Vũ Mạnh Sơn là đối tượng đã có hai tiền án về các tội cố ý gây thương tích, tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép



Theo Hữu Toàn (Công an nhân dân)