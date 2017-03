Tranh vỉa hè bán nước, người đàn ông đánh một phụ nữ

Ngày 6-12, cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang tạm giữ Lê Minh Đức (tức Đức Mập, 32 tuổi, ngụ TP. Thủ Dầu Một) để điều tra hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Thông tin ban đầu, nhiều tháng gần đây Đức Mập đẩy xe bán nước giải khát trước cổng bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Vì muốn giành khách nên Đức thường xuyên hù dọa chị Đỗ Thị Kiều Minh (38 tuổi, ngụ TP. Thủ Dầu Một) bán nước gần đó.



Thương tích trên người chị Minh.

Chiều 4-12, chị Minh đang đứng bán nước trên vỉa hè trước cổng bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thì Đức đến gây sự rồi xông vào đánh. Lúc này chị Minh vội bỏ chạy qua đường rồi chui vào nhà tắm của dân đóng cửa lại trốn. Đức cầm cán dù bằng sắt truy theo đập vỡ cửa nhà tắm rồi lao vào đánh gây thương tích.

Được biết, trong lúc giằng co với Đức, chị Minh bị vỡ một điện thoại cảm ứng trị giá khoảng 3,5 triệu đồng. Đức còn đập vỡ dụng cụ buôn bán. Khi bị đưa về công an phường, trong lúc nóng giận, Đức còn đập vỡ mặt bàn tại trụ sở công an.

Bước đầu, Công an TP. Thủ Dầu Một đã tạm giữ Đức để làm rõ hành vi “Hủy hoại tài sản”.