Tráo Nokia Tầu lấy Nokia N9

Một ngày cuối tháng 2 vừa qua, anh Lê Việt Hùng - Chủ tiệm điện thoại di động Gia Hân thuộc thôn 1, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đứng bán hàng thì có 2 “vị khách” lạ mặt đến đặt vấn đề cầm cố chiếc điện thoại Nokia N9 chính hãng lấy 7 triệu đồng để đi đánh bạc.

Sau khi anh Hùng đồng ý, 2 “vị khách” trên cẩn thận dùng giấy trắng, băng keo gói và niêm phong chiếc điện thoại lại rồi lấy 7 triệu đồng bỏ đi. Khoảng 12h cùng ngày, 2 “vị khách” trên quay lại đề nghị chuộc điện thoại vì sòng bạc vừa bị Công an truy đuổi nên không đánh nữa. Trong lúc đang thỏa thuận với anh Hùng thì có một cuộc điện thoại gọi đến trao đổi nội dung cần tiền để đánh bạc tiếp vì đã tìm được một địa điểm mới.

Do đó, đối tượng đề ghị không chuộc chiếc điện thoại đã cầm cố nữa. Lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của anh Hùng, 2 vị khách này đã tráo chiếc điện thoại Nokia do Trung Quốc sản xuất có hình giáng giống chiếc Nokia N9 được các đối tượng gói và niêm phong ở nhà mang đi. Sau khi 2 vị khách bỏ đi, anh Hùng mới biết mình bị lừa. Liền đó anh Hùng đã điện thoại báo cho lực lượng Công an.

Tại cơ quan CSĐT, 2 đối tượng khai tên là Phạm Văn Phong (21 tuổi), trú tại ấp Trảng Cỏ, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng và Nguyễn Huỳnh Tấn Tài (23 tuổi), trú tại ấp 5, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Từ khoảng giữa tháng 2/2012, với thủ đoạn trên, 2 đối tượng này và Nguyễn Văn Buông (48 tuổi, bố vợ Tài) đã bàn bạc và thực hiện trót lọt 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Phước. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Phong và Nguyễn Huỳnh Tấn Tài về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Riêng đối tượng Nguyễn Văn Buông hiện đang bỏ trốn, cơ quan CSĐT đã ra lệnh truy nã toàn quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, Nguyễn Văn Buông từng bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 12 tháng tù về tội đánh bạc.

Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đã kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các đối tượng trên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo Minh Quỳnh – Bá Hiển (CAND)