Trao thưởng hơn 270 triệu đồng cho lực lượng bắt nghi can giết 4 người

Ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa, chúc mừng và trao thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tham gia phá thành công chuyên án. Ảnh: ĐẮC LAM.

Tại lễ trao thưởng, Ban tổ chức đã công bố Thư khen của Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An – ông Hồ Đức Phớc, các quyết định khen thưởng của Bộ Công an, UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An cho các đơn vị tham gia phá án.

Theo đó, Bộ Công an khen thưởng các đơn vị tham gia phá án mỗi đơn vị 10 triệu đồng; UBND tỉnh khen thưởng 100 triệu đồng cho các đơn vị thuộc Bộ Công an tham gia phá án, 100 triệu đồng cho các đơn vị Công an Nghệ An tham gia phá án, 50 triệu đồng cho Đồn Biên phòng Tam Hợp (Tương Dương); Công an Nghệ An khen thưởng cho các đơn vị chuyên môn tham gia phá án mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (đứng giữa) tặng hoa và trao thưởng cho các đơn vị ở tỉnh Nghệ An tham gia phá án, bắt giữ Vi Văn Hai. Ảnh: ĐẮC LAM

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UB MTTQ tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự mưu trí, dũng cảm, tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của Ban chuyên án, các lực lượng tham gia chuyên án.

“Chúng tôi cho đây mà một thành tích, chiến công rất lớn làm nức lòng người dân. Chiến công này đã tô thắm thêm truyền thống của lực lượng công an trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, có tác dụng thúc đẩy, tạo khí thế sôi nổi trong phong trào đảm bảo an ninh Tổ quốc”- ông Đường nói.