Trẻ 10 ngày tuổi nghi bị bắt cóc tại nhà

Lúc bị mất tích cháu bé chỉ mới được 10 ngày tuổi, gia đình chưa kịp đặt tên cho cháu.

Theo trình báo của chị Trần Thị Nội (mẹ cháu bé), chiều 21-7 có một phụ nữ khoảng 50 tuổi, bịt khẩu trang đi xe máy đến cửa hàng tạp hóa của hai vợ chồng. Người này hỏi thăm đường và xin đi nhờ nhà vệ sinh. Khoảng 15 phút sau, chị Nội xuống nhà dưới thăm con thì không thấy cháu bé đâu liền tri hô và báo chồng về đi tìm.





Công an huyện Bảo Lâm đã tổ chức chốt chặn các cung đường ra vào xã nhưng đến nay chưa tìm ra cháu bé bị mất tích. Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo công an các địa phương rà soát địa bàn, thông báo đặc điểm nhận dạng, người tình nghi để người dân hỗ trợ.

Một năm trước, tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt, một cháu trai 3 tuổi cũng bị người lạ đưa đi khi đang chơi trong nhà. Đến nay Công an vẫn chưa tìm ra manh mối.