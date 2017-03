Trên 50.000 người dân bị cấp CMND nhầm

Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo những công dân ở tỉnh này phải đến cơ quan công an để đổi lại số mới do CMND trên bị trùng với số CMND của người dân tỉnh Đồng Nai. Thiệt hại khoảng 675 triệu đồng

Trung tá Thịnh, công an thành phố Vũng Tàu cho biết, có trên 50.000 phải đổi trong đợt này. Người dân làm lại CMND trùng số sẽ được miễn lệ phí (13.500 đồng một CMND) nếu thực hiện việc làm lại trong năm 2007. Sang năm 2008, đổi CMND trùng số sẽ phải đóng lệ phí. Anh Giang, một doanh nhân thường trú phường 2, thành phố Vũng Tàu cho biết, số giấy CMND của anh được ghi trên nhiều loại giấy tờ quan trọng liên quan nhiều giao dịch dân sự, như giấy tờ nhà đất, xe, thẻ tín dụng… Tất cả đã ghi số CMND cũ. Nay anh lại dùng số CMND khác, sự khác số này không biết sẽ được giải quyết như thế nào. Những người phải đổi CMND ở Bà Rịa-Vũng Tàu cùng có chung thắc mắc việc có phải làm lại giấy tờ nhà đất, xe cộ, tài sản, thẻ tín dụng theo số CMND mới không. Nếu không làm lại các giấy tờ này, những tranh chấp phát sinh vào 15 hay 20 năm sau sẽ xử lý thế nào. Theo Tiền Phong