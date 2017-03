Trên đường đi học, một nữ sinh viên bị xe tải cán chết

Theo LÊ TRUNG - TẤN VŨ (TTO)



Tai nạn thương tâm xảy ra sáng 1- 4 tại địa phận xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam. Nạn nhân là em Nguyễn Thị Tài (sinh viên năm 2 Trường ĐH Quảng Nam).Theo nhiều người chứng kiến kể lại, ông Nguyễn Văn Dịu, bố của Tài, điều khiển xe máy chở Tài đi học. Khi đến xã Tam Đàn thì gặp một chiếc xe tải qua đường nên ông Tài né xe tải này thì lại bất ngờ gặp một xe tải chở cát chạy ngược chiều tông phải.Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, tài xế đã đến công an trình diện.* Cùng ngày ở Quảng Nam xảy ra một vụ tự tử trên cầu Câu Lâu (thuộc quốc lộ 1 đoạn qua huyện Duy Xuyên) gây nạn kẹt xe cục bộ do đám đông hiếu kỳ tụ tập. Người dân chứng kiến cho hay một người đàn ông trung niên đi xe máy đến giữa cầu thì dừng lại và để lại toàn bộ tư trang (điện thoại, dép...) trên cầu rồi gieo mình xuống dòng sông. Vì khúc sông nơi cây cầu đi qua khá rộng và sâu, độ cao từ thành cầu xuống mặt sông khoảng hơn 20 mét nên công tác cứu hộ bất lực. Một lúc sau, nhiều ghe nhỏ của các ngư dân gần đó được huy động kéo thi thể của người đàn ông này vào bờ.Công an địa phương đang xác định danh tánh người đàn ông và điều tra nguyên nhân vụ việc.