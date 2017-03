Trèo cây, một học sinh thiệt mạng

Theo thông tin của ông Nguyễn Văn Theo, Trưởng Công an xã Liêm Phú (huyện Văn Bàn) cung cấp lúc 14 giờ 30 phút ngày 12-12): Vào hồi hơn 12 giờ ngày 9-12, một tốp học sinh gồm 5 em lớp bán trú của Trường THCS xã Liêm Phú đã trốn nhà trường vào một bản gần đó để hái quả bồ quân ăn. Trong số đó có em Dương Văn C., học sinh lớp 7B đã leo lên cây bồ quân hái quả thả xuống cho 4 bạn đứng dưới đất. Khi đang trèo ở độ cao cách mặt đất khoảng 10 mét, em C. giẫm phải cành cây khô, rơi xuống đất và tử vong ngay tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin, chính quyền xã Liêm Phú và Trường THCS xã Liêm Phú đã có mặt phối hợp với cơ quan chức năng của huyện Văn Bàn làm các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định, đồng thời động viên gia đình người bị nạn và nhắc nhở học sinh của trường tuân thủ đúng quy định, không tự ý ra khỏi nhà trường đi chơi các trò nguy hiểm như trèo cây hái quả, tắm suối.

Theo Tiến Ngọc (Lào Cai Online)