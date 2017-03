Treo cổ trong trại tạm giam

Ngày 10-8, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bàn giao thi thể bị can Dương Mỹ Linh (54 tuổi, ngụ TPHCM), cho gia đình an táng.

Sáng 6-8, cán bộ trại tạm giam Công an tỉnh Cà Mau phát hiện bị can Dương Mỹ Linh đã tử vong do treo cổ bằng vải mùng. Vụ việc xảy ra khi bà Linh bị giam một mình trong phòng tạm giam. Bà Linh vốn là bị can trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex). Khi còn là giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hiệp (Đồng Nai), bà Linh đã bán 208 tờ hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị hàng hóa hơn 30 tỉ đồng cho lãnh đạo Công ty Camimex để rút 1,5 tỉ đồng tiền hoàn thuế rồi hai bên chia nhau. Sau khi vụ việc bị phanh phui, bà Linh bỏ trốn về Cà Mau . Đến ngày 4-8, bà Linh bị bắt.

Theo Minh Anh (NLÐO)