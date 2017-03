Treo cổ tự tử sau khi làm việc với công an

Một số người dân gần nhà anh Thơ cho hay lúc khoảng 12 giờ họ còn nhìn thấy anh Thơ ra ngoài mua đồ ở quán gần nhà, sau đó anh này về nhà đóng chặt cửa.

Theo lời trình bày của chị Hoa, trước đó chị nhận được điện thoại của anh Thơ gọi khoảng 13 giờ 30 về nhà để chở anh Thơ lên làm việc với cơ quan công an. Đúng hẹn chị Hoa về nhà thì chứng kiến sự việc.

Những người thân của anh Thơ cho biết, sáng ngày 29/6, anh Thơ được cơ quan công an triệu tập lên làm việc vì có liên quan đến vụ việc tố cáo hiếp dâm trẻ vị thành niên đến mang thai. Sau đó công an hẹn chiều 14 giờ cùng ngày tiếp tục đến làm việc. Sau buổi sáng làm việc với công an anh Thơ về nhà không tâm sự gì với ai và bất ngờ treo cổ tự tử.

Được biết anh Thơ làm nghề thợ hồ, đã có vợ và 2 con. Căn nhà của vợ chồng anh này nằm trong một con hẻm sâu của những người lao động nghèo ở KP 7 phường Đức Long, TP. Phan Thiết.

Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y, lấy lời khai của những người có liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.