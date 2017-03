Treo cổ tự tử trong trường tiểu học

Nạn nhân tên là Lê Xuân Vượt (SN 1983, trú tại khối phố 6, phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Sau khi phát hiện sự việc, Công an phường An Sơn có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân cái chết của anh Vượt.



Trước đó không lâu, vào lúc 5 giờ ngày 5-1, cũng tại khối phố 6, phường An Sơn xảy ra một trường hợp treo cổ tự tử. Nạn nhân là Vũ Xuân Anh (SN 1987). Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ hai vụ tự tử trên.





Theo Th.Phương (NLĐO)