Treo cổ tự tử vì giận chồng?

Do mâu thuẫn vợ chồng, anh Đào Văn Sơn trú tại xóm Thọ Sơn, Minh Sơn, Đô Lương đã dùng gậy đánh 2 cái vào chân vợ. Sáng ra, vợ treo cổ tự tử trong chuồng trâu. Công an huyện Đô Lương - Nghệ An đang điều tra làm rõ một vụ tử vong do thắt cổ.

Sự việc xảy ra vào chiều 20-2, do mâu thuẫn vợ chồng, anh Đào Văn Sơn trú tại xóm Thọ Sơn, Minh Sơn, Đô Lương đã dùng gậy đánh 2 cái vào chân vợ là chị Nguyễn Thị Thục. Đến tối, chị Thục ra ngủ riêng còn anh Sơn ngủ cùng con. Sáng ra bố con anh Sơn phát hiện chị Thục đã treo cổ tự vẫn trong chuồng trâu.

Theo P.V (Công An Nghệ An Online)