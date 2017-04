Treo cổ tự vẫn vì mắc bệnh nan y

Vào khoảng 11 giờ trưa ngày 27/2, người dân sống ở khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau phát hiện xác ông Trần Văn C. trong căn nhà bỏ hoang ở cùng khóm. Ông C. được phát hiện trong tư thế treo cổ.

Nhận được tin báo, nhà chức trách đã đến hiện trường xác minh, tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của ông C., đồng thời trình báo lên cấp trên. Theo kết luận ban đầu, ông C. chết là do ngạt thở vì treo cổ, chứ không bị ai hãm hại.

Theo người dân địa phương, trước khi hành động dại dột, ông C. có tâm sự rằng mình bị mắc bệnh nan y, nhà lại nghèo nên không có tiền điều trị.

Ông Nhi, một người dân địa phương, nói: Cách đây hơn 10 năm, ông C. rời quê ở Bạc Liêu đưa vợ về đây làm thuê sống qua ngày, nhưng sau đó không lâu, vợ chồng ông chia tay. Vợ bỏ đi, ông C. tá túc tại nhà người quen ở khóm 6B, thời gian sau thì lấy bà Lâm Thị Thu (38 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc), nhưng hai người không sống chung. Bà Thu sống và làm việc ở TP Cà Mau, còn ông C. vẫn làm thuê tại thị trấn Sông Đốc. Khoảng vài tháng người đàn ông này mới bắt xe lên Cà Mau thăm vợ một lần.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Tuấn Thanh (Dân trí)