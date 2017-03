Triệt phá 2 nhóm đối tượng chặn ôtô để cướp tài sản

Ngày 8/10, Đại tá Dương Văn A, Phó trưởng Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, Đồn Công an Dung Quất phối hợp cùng lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Bình Sơn liên tiếp triệt phá 2 nhóm cướp chuyên chặn ôtô chở hàng xuất khẩu xuống cảng Dung Quất.

Trước đó, khoảng 0h ngày 4/10, anh Trịnh Minh Hiếu (ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) điều khiển ôtô chở gỗ dăm xuống cảng Dung Quất để đưa lên tàu đi xuất khẩu. Khi đến đoạn đường gần cảng, thuộc xã Bình Thuận thì phát hiện một người nằm sõng soài giữa đường. Lúc này đường vắng, anh Hiếu dừng xe lại xuống xem thì bất ngờ người nọ bật đứng dậy lao tới. Cùng lúc, 2 đối tượng bên đường lao ra tấn công đánh anh Hiếu, đập phá ôtô cướp tài sản. Anh Hiếu bị chúng cướp một điện thoại di động và làm bể nhiều kính ôtô. Qua điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ, bọn cướp gồm: Dương Văn Ba (17 tuổi), Trần Ngọc Thạch (16 tuổi) và Võ Duy Cương (17 tuổi), đều ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn. Các đối tượng khai nhận, để chặn cướp ôtô chở hàng đến cảng Dung Quất, chúng phân công nhau giả người bị nạn nằm giữa đường để "dụ" tài xế ra khỏi cửa xe cho tiện bề ra tay thực hiện hành vi phạm tội. Trước đó, Đồn Công an Dung Quất cũng phối hợp với Công an huyện Bình Sơn đã triệt phá nhóm đối tượng chuyên chặn ôtô tải, cướp tài sản của tài xế chở hàng xuống cảng Dung Quất. Bọn chúng gồm: Phùng Trung Phương (17 tuổi), Nguyễn Thành Vũ (17 tuổi) và Nguyễn Duy Lập (16 tuổi), đều trú tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn. Đây là nhóm cướp táo tợn, manh động; có ngày nhóm cướp này gây ra 6 vụ chặn ôtô cướp tài sản. Các đối tượng đều là những kẻ ăn chơi lêu lổng, không nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, chúng đã tụ tập tổ chức nhóm cướp chặn xe tải như đã nêu trên.



Theo T. Câu (CAND)