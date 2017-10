Triệt phá băng chém trước cướp sau trong đêm

Ngày 21-10, Trung tá Ngô Văn Tùng, Phó Trưởng Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, cho biết lực lượng trinh sát bắt giữ 6 đối tượng trong băng nhóm chuyên dùng mã tấu gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản của người đi đường và cả tài xế xe tải, xe khách.



Các đối tượng bị bắt gồm Võ Nguyễn Thanh Mến, Nguyễn Vũ Kha (19 tuổi, quê Bạc Liêu), Huỳnh Thanh Sang (17 tuổi, quê Bến Tre), Võ Quang Huy (17 tuổi, quê Cà Mau), Lê Thành Văn (20 tuổi, quê Sóc Trăng), Nguyễn Hoàng Hận (23 tuổi, quê Hậu Giang).



Các nghi can trong băng cướp táo tợn chém người, cướp tài sản. Ảnh: VH.

Theo cơ quan công an, từ đầu tháng 9 đến nay, nhiều bị hại trình báo bị một nhóm thanh niên dùng mã tấu, bình xịt hơi cay, dùi cui tấn công trên Quốc lộ 13, Tỉnh lộ 43 (khu vực giáp ranh TP HCM) để cướp tiền, điện thoại. Trinh sát được tung ra mật phục quanh các đoạn đường nhóm cướp thường gây án.



Rạng sáng 20-10, trinh sát phát hiện một nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn và đặc điểm giống như mô tả của các bị hại nên ập đến kiểm tra. Qua đấu tranh, khám xét, công an thu giữ từ nhóm này một mã tấu, một dao bầu, một dao phay, một dao dưỡi liềm cùng nhiều phương tiện gây án khác.



Hung khí và tang vật nhóm nghi can thực hiện cướp tài sản. Ảnh: VH.

Các đối tượng khai nhận trong vòng chưa đầy 1 tháng đã gây ra 15 vụ cướp ở Thuận An và các địa bàn giáp ranh là quận Thủ Đức, quận 12 của TP HCM. Đặc biệt, nhóm này đã gây ra nhiều vụ chém người bị thương khi nạn nhân chống cự, trong đó có cả phụ nữ.



Công an kêu gọi ai từng bị băng nhóm này tấn công cướp tài sản thì đến Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Thuận An trình báo.