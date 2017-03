Triệt phá băng cướp giật táo tợn ở thị trấn Giá Ray

Gia, Tiến, Lý

Thị trấn Giá Ray nhỏ bé nằm cạnh con đường QL1A, là trung tâm của huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, lâu nay được xem là địa bàn ổn định về an ninh trật tự. Bỗng dưng từ đầu tháng 2-2010 địa bàn này nóng lên bởi những vụ cướp giật tài sản, nạn nhân là các chị em phụ nữ đi đường, thậm chí cả trẻ em cũng trở thành đối tượng bị giật dây chuyền. Ban đầu chỉ xảy ra một số vụ ở thị trấn Giá Ray, Đồng Nai nhưng sau đó lan rộng đến các xã: Xuân Hưng, Xuân Hòa, Xuân Hiệp, Suối Cát, Xuân Thọ, tuyến đường Quốc lộ 1A, các tỉnh lộ: 763, 765, 766…

Một số nạn nhân cho biết, những đối tượng này thường sử dụng xe phân khối lớn để gây án, chỉ trong tíc tắc chúng đã bỏ xa nạn nhân vài cây số, khi có các bác tài xe ôm hoặc người đi đường tốt bụng tổ chức truy đuổi, bọn cướp cũng dễ dàng cắt đuôi tẩu thoát. Theo thống kê ban đầu của Công an huyện Xuân Lộc, trong thời gian ngắn trên địa bàn đã xảy ra 8 vụ cướp giật, với số tài sản trên 2 lượng vàng.

Một số vụ điển hình, như: chị Nguyễn Thị Tòng (nhà ở ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp) cho biết: Lúc 18 giờ 45 ngày 26-2, trong lúc đi bộ trên đường bị hai thanh niên trẻ tuổi chở nhau trên xe máy phân khối lớn ép xe giật sợi dây chuyền 2,5 chỉ vàng 18K. Tương tự, vào 9 giờ 30 ngày 10-3, chị Nguyễn Thị Oanh (ngụ ấp Thọ Chánh, xã Xuân Thọ) đang chạy xe trên đường liên xã bất ngờ bị hai thanh niên chạy xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền 1 chỉ vàng 18K.

Sau đó 3 ngày, vào khoảng 9 giờ ngày 13-3, em Trần Thị Thanh Tâm (ngụ ở xã Xuân Trường) chạy xe đạp từ hướng xã Xuân Trường đi Xuân Thọ. Khi đến khu vực cầu Gió Bay vắng người, em bị hai thanh niên giật sợi dây chuyền 0,7 chỉ vàng 18K. Với phản xạ tự nhiên, em Tâm chụp sợi dây chuyền giằng co bị đứt nên bọn cướp chỉ lấy đi được một đoạn…



Trước những vụ “ăn hàng” khá dày của các đối tượng cướp giật xảy ra trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Xuân Lộc chỉ đạo Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với lực lượng công an các xã tăng cường tuần tra. Các trinh sát có nhiệm vụ tìm kiếm, nhận dạng đối tượng qua mô tả của các nạn nhân. Từ những thông tin ban đầu, phát hiện một nhóm thanh niên hay tập trung ăn chơi, la cà các quán xá ở thị trấn Giá Ray, đặc biệt là những chiếc xe máy mà băng nhóm này sử dụng có đặc điểm giống như mô tả của các nạn nhân.

Sau thời gian tiếp cận, trinh sát nắm được lai lịch tên Đinh Tài Gia (SN 1992, ngụ ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp). Sau quá trình điều tra khi xác định rõ Gia chính là đối tượng điều khiển xe máy chở đồng bọn "ăn hàng" trong những vụ cướp giật, ngày 17-3, Công an huyện Xuân Lộc đã tiến hành bắt giữ Gia để làm rõ.

Qua đấu tranh của điều tra viên, Gia đã khai nhận hành vi phạm tội của mình cùng với đồng bọn. Sau khi tên cầm đầu bị bắt, đến đầu tháng 4-2010, trinh sát đã lần lượt bắt giữ hai đối tượng còn lại trong băng cướp này là Nguyễn Quang Tiến (SN 1990) và Nguyễn Minh Lý (SN 1991) đều ngụ xã Xuân Trường.

Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng các đối tượng này sớm đua đòi ăn chơi hư hỏng, để có tiền tiêu xài phung phí đã rủ nhau đi cướp giật dây chuyền. Chúng mang xe máy đến các tiệm sửa xe thay đổi kết cấu máy nhằm cho xe chạy đạt tốc độ cao. Mỗi lần đi “ăn hàng”, chúng thay biển số giả rồi đi rão quanh gây án trên khắp các địa bàn. Khi cướp được tài sản, chúng mang về đưa cho Lý đem đi bán.

Cơ quan điều tra cho biết, băng nhóm của Gia đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật với thủ đoạn trên. Có nhiều nạn nhân bị cướp nhưng không đến công an trình báo sự việc. Qua Báo CATP, Công an huyện Xuân Lộc đề nghị những ai từng là nạn nhân của băng cướp này liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, nhằm giúp cơ quan điều tra củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng.



Theo Anh Thắng (CAO)