Triệt phá băng cướp nguy hiểm vùng giáp ranh

Các nghi can bị bắt gồm Nguyễn Cao Phong, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Văn Tý, Dương Anh Hào (cùng ngụ TP Biên Hòa) và Trần Minh Dương (ngụ An Giang). Bước đầu các nghi can khai để có tiền tiêu xài nên đã tổ chức dùng xe máy đi cướp tài sản. Để không bị nạn nhân chống trả, nhóm cướp này luôn mang theo mã tấu, roi điện, bình xịt hơi cay. Khi phát hiện “con mồi”, bọn chúng sẽ ép xe, dùng hung khí tấn công, uy hiếp để cướp tài sản. Bằng thủ đoạn này, trong ba tháng đầu năm 2015, nhóm của Phong đã thực hiện hàng chục vụ cướp tài sản trên địa bàn TP Biên Hòa, huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu (Đồng Nai) và thị xã Tân Uyên, Dĩ An (Bình Dương).

VŨ HỘI