Triệt phá băng cướp “tuổi teen” khét tiếng trên quốc lộ 13

Ngày 9/8, tin từ cơ quan CSĐT công an huyện Thuận An cho hay, cơ quan này vừa phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Bình Dương triệt phá thành công băng cướp tuổi teen chuyên cướp tài sản trên tuyến quốc lộ 13, bắt giữ 7 đối tượng để làm rõ hành vi “Cướp giật tài sản”.

Các thành viên trong băng cướp tuổi ten bị bắt gồm: Phạm Thái Bình, (tự “Tèo”); Nguyễn Trọng Hiếu (tự Hiếu “hồ lô”, cả 2 cùng 18 tuổi,); Huỳnh Tấn Tài, 19 tuổi); Huỳnh Tấn Đạt (17 tuổi); Nguyễn Tấn Thành (tự Thành “râu”, 20 tuổi); Nguyễn Trung Tài (25 tuổi, tất cả cùng ngụ huyện Thuận An) và Nguyễn Văn Hiếu (17 tuổi, ngụ Tiền Giang).

Từ cuối tháng 6, cơ quan điều tra huyện Thuận An liên tiếp nhận được đơn trình báo của nhiều người dân về việc họ bị một nhóm đối tượng áp sát dùng dao tấn công cướp xe và tài sản trên tuyến quốc lộ 13. Công an huyện Thuận An đã phối hợp với PC45 công an tỉnh thành lập chuyên án, quyết tâm truy bắt nhóm tội phạm nguy hiểm này.

Hàng chục trinh sát được “cắm” ở những điểm nóng thường xuyên xảy ra các vụ cướp. Trong quá trình điều tra cơ quan chức năng đã xác định được một nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn do các tên Nguyễn Trọng Hiếu và Nguyễn Trung Tài cầm đầu.

Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng, lệnh bắt khẩn cấp băng nhóm trên được thực hiện. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản trên tuyến quốc lộ 13.

Nạn nhân gần đây nhất của băng cướp này là anh L.T.C (26 tuổi, quê Quảng Bình). Đang điều khiển xe máy trên quốc lộ 13 (đoạn chạy qua huyện Thuận An) bất ngờ anh C. bị 4 đối tượng gồm Trung Hiếu, Văn Hiếu, Bình và Tài áp sát dùng dao Thái Lan khống chế, buộc anh đến khu vực bờ kè thuộc xã An Sơn (Thuận An) cướp xe cùng 1 triệu đồng rồi tẩu thoát. Vẫn với thủ đoạn tương tự băng nhóm này tiếp tục cướp xe của anh P.V.M (23 tuổi, quê Bình Định) ngay trước cổng trường Cao đẳng Nghề Việt Nam – Singapore.

Không chỉ dừng lại ở những vụ ép xe, tấn công nạn nhân mà băng cướp này còn sử dụng những “chiêu” hết sức táo bạo. Khi phát hiện anh T.S.C (21 tuổi, ngụ quận 9, TP. HCM) điều khiển xe máy một mình lưu thông về hướng ngã tư Gò Dưa lập tức các đối tượng này bám theo chặn đầu xe.

Với lí do anh C. đánh một người bạn của chúng trước đó, buộc anh phải đến xin lỗi nên bọn chúng ngang nhiên “áp tải” được “con mồi” trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường. Sau đó, các đối tượng này đưa anh C. đến một bãi đất trống ở xã Vĩnh Phú rồi khống chế cướp xe của nạn nhân.

Ngoài những vụ cướp xe táo tợn băng nhóm này còn nhiều lần thực hiện các vụ cướp tài sản phía trước cổng khu công nghiệp và các cặp tình nhân tâm sự nơi vắng vẻ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận An đang tiếp tục làm rõ.

Theo Thế Phong (Dân trí)