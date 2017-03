Triệt phá băng cướp vùng giáp ranh

Ngày 29-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Cao Thanh, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Văn Tỷ, Dương Anh Hào, Hồ Mạnh Hoan, cùng ngụ TP Biên Hòa) và Trần Minh Dương (quê An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Ngoài ra, công an tiếp tục truy bắt tiếp những nghi can liên quan khác đang bỏ trốn.

Trước đó, trong những tháng đầu năm 2015, trên địa bàn TP Biên Hòa và hai huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom (Đồng Nai) liên tục xảy ra các vụ cướp xe vào ban đêm. Theo các nạn nhân trình báo, nhóm cướp luôn mang theo vũ khí như dao, roi điện, bình xịt hơi cay để tấn công họ. Tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại thị xã Dĩ An, Tân Uyên (Bình Dương) gây hoang mang dư luận. Từ phản ánh của người dân, Công an TP Biên Hòa đã vào cuộc điều tra. Qua xác minh ban đầu, công an xác định bọn cướp thường sử dụng xe máy Yamaha Exciter đi thành từng tốp trên các tuyến đường vắng người qua lại. Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát Công an TP Biên Hòa đã bắt khẩn cấp sáu bị can trên. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2015 đến khi bị bắt băng cướp này đã thực hiện hơn 10 vụ cướp xe máy.

Các bị can trong băng cướp vùng giáp ranh. Ảnh: CTV

Theo hồ sơ ban đầu, tối 6-2, các bị can đi ba xe máy dọc tuyến đường Đồng Khởi đến đoạn thuộc ấp 1 (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) thì phát hiện anh ĐHV đi xe máy một mình nên ép xe anh vào lề, dùng roi điện gí vào người làm nạn nhân té xuống đường. Tiếp theo chúng dùng cây đánh anh V. bỏ chạy để cướp xe. Ngay trong đêm, nhóm cướp này tiếp tục đến địa bàn Bình Dương thực hiện hai vụ cướp xe máy khác. Vào rạng sáng 9-2, trong lúc tìm “mồi” trên đường Bùi Văn Hòa (thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa), bốn kẻ cướp Bình, Đạt, Thanh và Dương phát hiện anh NBT (huyện Nhơn Trạch) đi xe máy một mình liền chặn đầu xe anh lại. Sau khi gí roi điện và xịt hơi cay làm anh T. hoảng sợ bỏ chạy, chúng đã cướp chiếc xe của anh tẩu thoát.

Đặc biệt chỉ trong ngày 17-3, băng cướp liều lĩnh ra tay ba vụ cướp xe tại TP Biên Hòa, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) và thị xã Tân Uyên (Bình Dương). Số xe cướp được chúng bán mỗi chiếc từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng để chia nhau tiêu xài.