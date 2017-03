Triệt phá băng nhóm chuyên “ăn đêm” tại các ki ốt

Thời gian “hoạt động” mà chúng thường chọn vào thời điểm từ 0h - 2h sáng. Khi phát hiện sơ hở, chúng dùng kìm cộng lực cắt khóa rồi cuỗm tài sản, có vụ tài sản chúng lấy được lên đến gần 1 tỷ đồng.

Sau một thời gian xác lập chuyên án, theo dõi, ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Lai (40 tuổi, trú thôn 9, xã Ea Lê, huyện Ea Súp), Nguyễn Văn Tình (19 tuổi, trú thôn 8, xã Ea Lê, huyện Ea Súp), Ngô Đình Anh (45 tuổi) và Ngô Thị Hương (26 tuổi, cùng trú tổ dân phố 9, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) về tội trộm cắp tài sản. Công an TP Buôn Ma Thuột cũng đã bàn giao 2 đối tượng khác trong băng nhóm này là Nguyễn Ngọc Hùng (33 tuổi, trú xã Hoài Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và Lê Hồng Phương (22 tuổi, trú thôn 14, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk) cho Công an huyện Cư Mgar và Krông Pắk để xử lý theo thẩm quyền về tội danh trên.

Cơ quan điều tra cũng đang củng cố hồ sơ để ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối tượng cầm đầu băng nhóm trộm cắp này là Lê Tấn Sơn (48 tuổi, trú thôn 3, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ).

Đây là băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, “con mồi” mà chúng nhắm đến là các cửa hàng ki ốt, sạp bán quần áo, giày dép không người trông coi. Thời gian “hoạt động” mà chúng thường chọn vào thời điểm từ 0h - 2h sáng. Khi phát hiện sơ hở, chúng dùng kìm cộng lực cắt khóa rồi cuỗm tài sản, có vụ tài sản chúng lấy được lên đến gần 1 tỷ đồng.

Đầu năm 2013, đối tượng Lê Tấn Sơn (đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, không nghề nghiệp) đến thuê nhà tại thôn 3, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột sống cùng với Lê Thị Lai như vợ chồng. Tại đây, đôi “mèo mả gà đồng” đã tìm cách lôi kéo một số đối tượng bất hảo như Nguyễn Văn Tình, Ngô Đình Anh, Ngô Thị Hương (là em ruột của Anh), Nguyễn Ngọc Hùng và Lê Hồng Phương tổ chức đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.



Các đối tượng Tình, Hương, Lai và Anh tại cơ quan điều tra.

Đến ngày bị bắt, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt 17 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ, huyện Cư Mgar và huyện Krông Pắk. Trong số đó thì vụ trộm tại cửa hàng bán quần áo của bà Võ Thị Yến (50 tuổi, trú thôn 9, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) là bị thiệt hại nặng nề nhất. Vào đêm 21 rạng sáng 22/3, cả 4 đối tượng Sơn, Anh, Hương và Lai đến tiệm bán quần áo của bà Yến tại chợ Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, sau đó chúng dùng kìm cộng lực cắt khóa, lấy đi hàng chục bao tải đựng quần áo các loại.

Tổng tài sản mà chúng lấy được trị giá lên đến hơn 898 triệu đồng. Số tài sản này chúng đem bán lại cho bà Trần Thị Xuân (56 tuổi, tại 161 Ama Khê, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) lấy tiền chia nhau tiêu xài. Không chỉ trộm cắp tài sản một cách táo tợn, mà nhóm trộm cắp này sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Sau một thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, ngày 19/10, Ban chuyên án Công an TP Buôn Ma Thuột đã quyết định bắt khẩn cấp các đối tượng trên. Tuy nhiên, đối tượng cầm đầu Lê Tấn Sơn đã nhanh chân bỏ trốn. Khám xét khẩn cấp tại nhà trọ của các đối tượng, Ban chuyên án đã thu giữ được 9 xe máy các loại, 1 tủ đá, 1 tủ lạnh, một số bàn ghế cùng nhiều dụng cụ gây án như kìm cộng lực, máy khoan, máy cắt sắt…

Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục xác minh, đấu tranh mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý. Qua Báo CAND, Công an TP Buôn Ma Thuột kêu gọi đối tượng Lê Tấn Sơn sớm ra trình diện để được nhận sự khoan hồng của pháp luật.



Theo Văn Thành (CAND)