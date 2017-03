Triệt phá băng nhóm chuyên cung cấp ma túy cho dân chơi vũ trường

Nghi can Nguyễn Phước Minh (bên phải) cầm đầu nhóm phân phối ma túy cho các con nghiện ở quán bar, vũ trường.

Đồng thời, Công an quận 7 đang tiếp tục mở rộng điều tra nguồn cung cấp ma túy cho đường dây này mà Minh là người cầm đầu.

Đêm 28-10, xác định cả ba nghi can đều có mặt tại căn hộ chung cư, công an phường lên kế hoạch kiểm tra hành chính như những trường hợp bình thường nhằm xác định chính xác hành vi của nhóm nghi can. Tuy nhiên, sau nhiều tiếng gõ cửa, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, có lẽ các nghi can giả vờ như không có nhà.

Không để bị động, Thượng uý Trần Chí Thông - cảnh sát khu vực công an phường Tân Hưng, quận 7 đã bàn bạc cùng đồng đội thực hiện kế hoạch khác, một mặt vẫn chốt chặn gần đó nhằm theo dõi không để nghi can bỏ trốn. Một giờ đồng hồ sau, tức 23 giờ đêm nhưng vẫn chưa thấy các nghi can ra ngoài, nên công an phường nảy sinh sáng kiến cử một cán bộ đóng làm người giao đồ ăn để dụ các nghi can mở cửa.

Một trong hai nghi can trong đường dây cung cấp ma túy cho quán bar, vũ trường Lần này các nghi can đã "sập bẫy", vừa hé cửa mở ra quan sát, thì lực lượng công an mai phục gần đó ập vào khống chế. Các nghi can vùng vẫy nhằm phi tang số ma tuý nhưng không thực hiện được. Khi kiểm tra căn hộ, công an phát hiện lượng lớn ma tuý các loại mà đối tượng cất giấu trong một chiếc hộp giấy.



Ngay sau đó công an phường đã tiến hành phối hợp cùng đội cảnh sát ma túy kiểm tra phát hiện có 25 gói khoảng 200 g Ketamine, 237 viên thuốc lắc, 14 viên nén màu vàng ma túy tổng hợp, một cân điện tử, 230 triệu đồng... Minh khai nhận đã mua số ma túy này với giá 90 triệu đồng và chưa kịp bán lẻ thì bị bắt.



Lượng ma túy đá, thuốc lắc và tang vật thu giữ được tại căn hộ nơi Minh và bạn gái thuê ở.