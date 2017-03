Triệt phá băng nhóm xài ‘hàng nóng’

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết vừa triệt phá băng nhóm có vũ khí chuyên hoạt động theo kiểu “xã hội đen” do nghi can Hà Trọng Hòa (tự Hòa “tiến”, 27 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) cầm đầu.

Liên quan đến vụ án, công an đã bắt giữ đàn em của Hòa “tiến” gồm: Huỳnh Văn Nhẹ (Vũ Nhẹ), Nguyễn Ngọc Duy (cùng ngụ thị xã Thuận An) và Phạm Thanh Tuấn (tự Tuấn “trà xanh”, quê Thanh Hóa) cùng về hành vi cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hòa “tiến” cùng khẩu súng ngắn bị công an thu giữ. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Theo lời khai ban đầu của các nghi can, do Hòa nghi ngờ Lữ Văn Hữu cùng đồng bọn đã đập phá cửa hàng điện thoại của gia đình mình tại khu phố Bình Phước A (phường Bình Chuẩn) nên quyết định ra tay trừng phạt đối thủ. Chiều 18-9-2014, Hòa cùng Lê Hữu Tâm (tự Tâm “đen”, ngụ Cà Mau) được Nhẹ điện thoại chỉ điểm Hữu đang uống cà phê trong khu dân cư Thuận Giao. Lập tức Hòa phân công Tâm đi lấy mã tấu để chém Hữu. Đồng thời, Hòa điện thoại hẹn gặp các “chiến hữu” rủ nhau cùng tham gia. Sau khi tập hợp, nhóm Hòa “tiến” kéo đến quán cà phê Hoàng Tím (thuộc khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao). Tại đây, nhóm này đã lao vào quán chém Hữu liên tiếp khiến nạn nhân gục tại chỗ. Khi nhóm của Hòa kéo đi thì mọi người mới dám đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau đó Công an thị xã Thuận An vào cuộc điều tra truy bắt. Đến ngày 10-2, Hòa cùng Tuấn “trà xanh” đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ngụ khu phố Bình Thuận 2 (thị xã Thuận An) thì bị các trinh sát bao vây bắt giữ. Mở rộng điều tra, công an bắt thêm đàn em của Hòa là Nhẹ và Duy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở hiện tại của Hòa tại khu phố 3, phường Thạnh Xuân (quận 12, TP.HCM) công an thu giữ một túi xách bên trong chứa bốn mã tấu, một súng ngắn K59, một hộp tiếp đạn bên trong có ba viên đạn… Bước đầu Hòa khai nhận mua súng K59 ở sòng bài bên Campuchia với giá 5 triệu đồng để phòng thân do có nhiều kẻ thù.

Theo điều tra ban đầu, băng nhóm Hòa “tiến” có khoảng 10 đối tượng không nghề nghiệp, nhiều tiền án, tiền sự, thường hoạt động theo kiểu “xã hội đen” như chém người gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, đánh bạc...

Hiện công an tiếp tục truy bắt đồng bọn của Hòa.